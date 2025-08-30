Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak masyarakat menjaga keamanan pasca-unjuk rasa agar tidak mengganggu pembangunan, serta siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota pasca-aksi unjuk rasa.

Pramono mengatakan tindakan kekerasan dan anarki dalam aksi unjuk rasa akan berdampak pada proses pembangunan bangsa yang tengah berjalan.

"Supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025) seperti dilansir beritajakarta.

Imbauan Pramono itu disampaikan menyusul adanya pertemuan pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan yang membahas terkait situasi akhir-akhir ini di seluruh daerah di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan mengimbau agar semua pihak menahan diri.

Pramono juga kembali menekankan pentingnya untuk bersama-sama menjaga Jakarta.

"Untuk Dinas Kominfotik, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai Jaga Jakarta," katanya.

Lebih lanjut, Pramono menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dia juga menegaskan akan mendukung penuh dan menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

"Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi, saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan salah satunya, tentunya yang ada di Jakarta ini," tandasnya.