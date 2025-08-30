Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak masyarakat menjaga keamanan pasca-unjuk rasa agar tidak mengganggu pembangunan, serta siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 16:26
Share
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka, ojol Affan Kurniawan. Affan merupakan korban dari demo 28 Agustus 2025 yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob/istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka, ojol Affan Kurniawan. Affan merupakan korban dari demo 28 Agustus 2025 yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA --  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota pasca-aksi unjuk rasa.

Pramono mengatakan tindakan kekerasan dan anarki dalam aksi unjuk rasa akan berdampak pada proses pembangunan bangsa yang tengah berjalan.

"Supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025) seperti dilansir beritajakarta.

Imbauan Pramono itu disampaikan menyusul adanya pertemuan pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan yang membahas terkait situasi akhir-akhir ini di seluruh daerah di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan mengimbau agar semua pihak menahan diri.

Pramono juga kembali menekankan pentingnya untuk bersama-sama menjaga Jakarta.

"Untuk Dinas Kominfotik, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai Jaga Jakarta," katanya.

Baca Juga

Lebih lanjut, Pramono menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dia juga menegaskan akan mendukung penuh dan menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

"Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi, saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan salah satunya, tentunya yang ada di Jakarta ini," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Pemerintah Bakal Siapkan Rumah Subsidi Gratis untuk Keluarga Affan Kurniawan

Pemerintah Bakal Siapkan Rumah Subsidi Gratis untuk Keluarga Affan Kurniawan

Gibran Sebut Negara Jangan Cuma Back-Up Perusahaan dan Pemodal Besar

Gibran Sebut Negara Jangan Cuma Back-Up Perusahaan dan Pemodal Besar

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan
Metro
37 menit yang lalu

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta
Metro
44 menit yang lalu

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh
Metro
6 jam yang lalu

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!
Metro
23 jam yang lalu

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!
Metro
29 Agt 2025 | 16:33 WIB

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

2

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

2

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan