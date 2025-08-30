Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Transjakarta hentikan sementara operasional akibat demo ricuh di Jakarta pada Sabtu (29/8/2025).
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:18
Share
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta mengumumkan hari ini, Sabtu (30/8/2025). seluruh layanan Transjakarta belum dapat beroperasi. Manajemen sebelumnya telah mengumumkan pembatasan operasional sejak Jumat malam.

Hal ini menyusul gelombang aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir yang membuat beberapa fasilitas publik lumpuh total.

"Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan," tulis Transjakarta melalui akun Instagram resminya, Sabtu (30/8/2025).

Masyarakat pengguna layanan transportasi dalam memantau perkembangan terkini melalui Instagram story @infotije, atau aplikasi TJ: Transjakarta maupun akun media platform X di pt_transjakarta.

Sebelumnya, massa yang melakukan demo membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan pada hari Jumat kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB.

Transjakarta sempat mengurangi operasional layanan pada 29 Agustus 2025 per pukul 21.52 WIB menjadi koridor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Baca Juga

Namun, dikarenakan situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta pada 29 Agustus 2025 per pukul 22.11 WIB dinyatakan tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat massa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB. 

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon. 

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
3 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
7 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Penampakan Halte Transjakarta dan Stasiun MRT usai Kericuhan Jumat (29/8)

Penampakan Halte Transjakarta dan Stasiun MRT usai Kericuhan Jumat (29/8)

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok
Metro
3 jam yang lalu

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan
Metro
4 jam yang lalu

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta
Metro
4 jam yang lalu

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh
Metro
10 jam yang lalu

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!
Metro
29 Agt 2025 | 17:58 WIB

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok