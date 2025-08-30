Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Transjakarta hentikan sementara operasional akibat demo ricuh di Jakarta pada Sabtu (29/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta mengumumkan hari ini, Sabtu (30/8/2025). seluruh layanan Transjakarta belum dapat beroperasi. Manajemen sebelumnya telah mengumumkan pembatasan operasional sejak Jumat malam.

Hal ini menyusul gelombang aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir yang membuat beberapa fasilitas publik lumpuh total.

"Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan," tulis Transjakarta melalui akun Instagram resminya, Sabtu (30/8/2025).

Masyarakat pengguna layanan transportasi dalam memantau perkembangan terkini melalui Instagram story @infotije, atau aplikasi TJ: Transjakarta maupun akun media platform X di pt_transjakarta.

Sebelumnya, massa yang melakukan demo membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan pada hari Jumat kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB.

Transjakarta sempat mengurangi operasional layanan pada 29 Agustus 2025 per pukul 21.52 WIB menjadi koridor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Namun, dikarenakan situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta pada 29 Agustus 2025 per pukul 22.11 WIB dinyatakan tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat massa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon.

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.