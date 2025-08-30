Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pemprov DKI Jakarta gratiskan MRT dan Transjakarta sepekan akibat kerusakan fasilitas usai unjuk rasa. Perbaikan halte dan fasilitas umum segera dilakukan.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 16:33
Share
Bus listrik Transjakarta melintas di kawasan senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Robby Fathan
Bus listrik Transjakarta melintas di kawasan senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Robby Fathan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menggratiskan seluruh moda transportasi umum yang berada di bawah kewenangannya selama sepekan ke depan. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kebijakan itu diambil menyusul kerusakan sejumlah halte dan mesin pengetapan kartu akibat kericuhan aksi unjuk rasa.

"Satu minggu ke depan, seluruh transportasi yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, gratis. Biayanya nol rupiah," ujar Pramono di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025) seperti dilansir beritajakarta.

Penggratisan ini berlaku untuk Transjakarta, MRT, hingga moda transportasi lain yang dikelola BUMD Provinsi DKI Jakarta. Menurut Pramono, sistem pengetapan kartu di sejumlah halte tidak dapat berfungsi lantaran rusak bahkan terbakar.

"Karena beberapa mesin tidak bisa di-tap, maka tidak mungkin dipaksakan beroperasi dengan tarif normal. Jadi untuk sementara semua digratiskan," jelasnya.

Meski demikian, Pramono memastikan seluruh moda transportasi tetap beroperasi. Pemprov DKI juga langsung melakukan perbaikan halte maupun fasilitas umum yang terdampak.

Baca Juga

"Halte yang terbakar sudah mulai diperbaiki, termasuk di kawasan Slipi I. Secara bertahap fasilitas akan dibuka kembali dan dinormalkan," ucap Pramono.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, pihaknya segera membenahi fasilitas publik yang rusak akibat aksi unjuk rasa tersebut.

“Jakarta segera bebenah. Pasukan semua warna sudah turun, sudah kerja, sudah nyapu," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Penampakan Halte Transjakarta dan Stasiun MRT usai Kericuhan Jumat (29/8)

Penampakan Halte Transjakarta dan Stasiun MRT usai Kericuhan Jumat (29/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan
Metro
37 menit yang lalu

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta
Metro
45 menit yang lalu

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh
Metro
6 jam yang lalu

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!
Metro
23 jam yang lalu

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!
Metro
29 Agt 2025 | 16:33 WIB

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

2

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

2

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan