Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pemprov DKI Jakarta gratiskan MRT dan Transjakarta sepekan akibat kerusakan fasilitas usai unjuk rasa. Perbaikan halte dan fasilitas umum segera dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menggratiskan seluruh moda transportasi umum yang berada di bawah kewenangannya selama sepekan ke depan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kebijakan itu diambil menyusul kerusakan sejumlah halte dan mesin pengetapan kartu akibat kericuhan aksi unjuk rasa.

"Satu minggu ke depan, seluruh transportasi yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, gratis. Biayanya nol rupiah," ujar Pramono di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025) seperti dilansir beritajakarta.

Penggratisan ini berlaku untuk Transjakarta, MRT, hingga moda transportasi lain yang dikelola BUMD Provinsi DKI Jakarta. Menurut Pramono, sistem pengetapan kartu di sejumlah halte tidak dapat berfungsi lantaran rusak bahkan terbakar.

"Karena beberapa mesin tidak bisa di-tap, maka tidak mungkin dipaksakan beroperasi dengan tarif normal. Jadi untuk sementara semua digratiskan," jelasnya.

Meski demikian, Pramono memastikan seluruh moda transportasi tetap beroperasi. Pemprov DKI juga langsung melakukan perbaikan halte maupun fasilitas umum yang terdampak.

"Halte yang terbakar sudah mulai diperbaiki, termasuk di kawasan Slipi I. Secara bertahap fasilitas akan dibuka kembali dan dinormalkan," ucap Pramono.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, pihaknya segera membenahi fasilitas publik yang rusak akibat aksi unjuk rasa tersebut.

“Jakarta segera bebenah. Pasukan semua warna sudah turun, sudah kerja, sudah nyapu," tandasnya.