Tebet Eco Park Kembali Dibuka, 35 Aturan yang Harus Diperhatikan Pengunjung

Bisnis.com, JAKARTA - Tebet Eco Park kembali dibuka pada hari ini, Senin (15/8/2022), setelah sebelumnya ditutup sejak akhir Juni 2022.

"Mulai 15 Agustus 2022, Tebet Eco Park kembali dibuka," tulis Instagram @tebetecopark, dikutip pada Minggu (14/8/2022).

Tebet Eco Park akan dibuka dalam dua sesi yakni pukul 07.00 WIB-11.00 WIB dan pukul 13.00 WIB-17.00 WIB. Kemudian, masyarakat yang ingin mengunjungi Tebet Eco Park wajib untuk melakukan pendaftaran di aplikasi JAKI.

Baca Juga : Suasana Tebet Eco Park Hari Ini setelah 2 Bulan Ditutup

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga membatasi kunjungan per harinya yakni 4.000 pengunjung per sesi di hari Senin-Jumat. Kemudian, 5.000 pengunjung per sesi di hari Sabtu-Minggu.

Selain itu, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung taman. Berikut rangkuman aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung antara lain:

1. Dilarang merokok

2. Dilarang merusak tanaman

3. Dilarang memberi makanan kepada hewan peliharaan Anda

4. Dilarang bermain skateboard

5. Dilarang melakukan vandalisme

6. Dilarang memberi makan ikan secara sembarangan

7. Dilarang membawa minuman beralkohol

8. Dilarang berenang di sungai

9. Dilarang membawa hewan peliharaan selain ke area pet park

10. Dilarang merusak fasilitas tanaman

11. Dilarang membuang sampah sembarangan

12. Dilarang membawa makanan dan minuman sambil bermain

13. Dilarang bersepeda

14. Dilarang melewati batas aman sungai

15. Dilarang melompat dari atas alat permainan dan jembatan

16. Dilarang menduduki patung

17. Dilarang bermain bola tanpa izin dari pengelola

18. Dilarang bersandar pada pagar jembatan

19. Titik kumpul dan pusat informasi di TEP Plaza

20. Playground hanya untuk anak di bawah umur 12 tahun

21. Saat hujan diharap berlindung di shelter

22. Selalu menjaga etika, kesopanan, dan tidak melakukan tindakan asusila selama di taman

Baca Juga : Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Booster di Jakarta, Senin 15 Agustus 2022

23. Harap memakai sepatu saat bermain di area playground

25. Anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua

26. Harap bermain bergantian, dilarang bermain kasar, mendorong dan berteriak

27. Jangan menggunakan peralatan saat masih basah

28. Dilarang membawa hewan peliharaan yang membahayakan, sedang sakit , atau dalam perawatan

29. Dilarang melepas atau meninggalkan hewan peliharaan tanpa pengawasan Anda

30. Selalu menjaga kebersihan taman dan bertanggungjawab atas kotoran hewan peliharaan Anda

31. Outdoor fitness hanya diperuntukan untuk usia 13 tahun keatas

32. Jangan gunakan peralatan Outdoor Fitness apabila terlihat rusak atau tidak dapat dioperasikan

33. Harap bergantian menikmati taman

34. Setiap kecelakaan yang terjadi karena penggunaan fasilitas Taman tidak menjadi tanggung jawab Pemprov DKI

35. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :