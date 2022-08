U20 Mayors Summit Digelar Hari Ini di Jakarta, Ini Rangkaian Acaranya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - DKI Jakarta menjadi tuan rumah gelaran Urban 20 (U20) Mayors Summit 2022 yang mulai digelar perdana hari ini, Selasa (30/8/2022).

Acara pertama akan digelar di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Sementara itu, U20 Mayors Summit hari kedua akan diadakan di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (31/8/2022).

Adapun, U20 Mayors Summit merupakan puncak dari forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota U20 untuk berkumpul, memperkuat kolaborasi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada G20 Leaders Summit yang akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.

Baca Juga : Rangkaian G20, Anies Siap Sambut Peserta Urban 20 Mayors Summit

Lebih lanjut, U20 Mayors Summit hari pertama akan membahas sejumlah topik terkait perubahan pasca pandemi Covid-19. Acara pertama dimulai pukul 09.00-12.30 WIB tentang U20 Parallel Side Events, dengan pembicara yang berasal dari The World Bank, United Nations Development Programme (UNDP), United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC), Smart Change Project, Global Solutions Initiative, dan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan U20 Mayors Summit 2022 yang dimulai pukul 13.30 WIB-14.15 WIB. Acara tersebut dibuka dengan sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain itu, ada pula sambutan dari Direktur Eksekutif C40 Mark Watts, Sekretaris Umum UCLG Emilia Saiz, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca Juga : Sebanyak 12 Pemimpin Kota Hadiri U20 di Jakarta

Setelah pembukaan, U20 Mayors Plenary Discussion 1 dengan tema "Riding the waves of disruption towards a people-driven future: Fortifying cities’ human capital for the post-pandemic age" digelar pada pukul 14.15 WIB-15.00 WIB. Ridwan Kamil, Wali Kota Tshwane Randall Williams, Municipal Commissioner and Administrator, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Iqbal Singh Chahal akan menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Pada pukul 15.00-15.45 WIB, acara dilanjutkan dengan U20 Mayors Plenary Discussion 2 dengan tema "Cities for all, cities for the future: Achieving inclusive and sustainable housing, mobility, and energy in urban areas." Anies Baswedan, Gubernur Tokyo Yuriko Koike, Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb, dan Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti dijadwalkan menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Pada pukul 16.00-18.00 WIB akan digelar rapat tertutup antara delegasi U20. Acara kemudian diakhiri dengan pengumuman Kepala Forum U20 pada pukul 18.00 WIB-18.15 WIB.

Baca Juga : Mendagri Tito Belum Dapat Masukan Soal Sosok Pengganti Anies di Jakarta

Pukul 18.15 WIB-18.30 WIB, kemudian digunakan untuk konferensi pers dari delegasi forum U20.

Adapun, U20 Mayors Summit akan dihadiri 12 delegasi kota yakni Los Angeles (Wali Kota), Rotterdam (Wali Kota), Tokyo (Gubernur), Tshwane (Wali Kota), Mumbai (Komisaris dan Administrasi Kota, BMC), Sydney (Wakil Wali Kota), Berlin (Sekretaris Tetap Kewarganegaraan Aktif, Dukungan Demokrasi dan Hubungan Internasional), São Paulo (Wakil Sekretaris Hubungan Internasional), Madrid (Wakil Direktur Hubungan Internasional), Moskow (Wakil Kepala Departemen Ekonomi Eksternal dan Hubungan Internasional), Buenos Aires (Manajer Hubungan Internasional), Istanbul (Kepala Hubungan Luar Negeri Departemen IMM).

Selain itu, ada 10 delegasi kota yang hadir secara virtual yakni Amsterdam (Sherpa), Istanbul (Walikota), Izmir (Sherpa), Johannesburg (Sherpa), Lisboa (Walikota), Milan (Walikota), Moskow (Sherpa), Kota New York (Komisaris untuk Kebijakan dan Inisiatif Strategis), Osaka (Sherpa) Roma (Walikota).

Sementara untuk kota pengamat (observer) akan dihadiri 15 delegasi yang hadir secara fisik yaitu Lima (Wakil Walikota), Quito (Dewan Kota Quito), Jawa Barat (Walikota), Banjarmasin (Walikota), Balikpapan (Walikota), Makassar (Walikota), Medan (Walikota), Padang (Walikota), Palembang (Walikota), Palu (Walikota), Surakarta (Walikota), Ambon (Pj Walikota), Yogyakarta (Pj Walikota), Surabaya (Wakil Walikota), Jambi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif). Ada juga dua delegasi kota pengamat yang hadir secara virtual yaitu Glasgow (Pemimpin Dewan Kota) dan Skopje (Walikota).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Anies Baswedan ktt kepala daerah g20