Ridwan Kamil Duduk Bareng Anies di U20 Mayors Summit

Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil hadir dalam Forum Urban 20 (U20) Mayors Summit di Fairmount, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2022).

DKI Jakarta diketahui menjadi tuan rumah dalam forum tersebut.

Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan beberapa Kepala Daerah anggota G20 berdiskusi tentang tantangan global yang dihadapi pasca pandemi Covid-19.

Pantauan Bisnis, Ridwan Kamil tampak duduk berdekatan dengan Gubernur Tokyo, Yuriko Koike. Sementara itu, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sebelah Gubernur Tokyo.

Ridwan Kamil dijadwalkan untuk menjadi pembicara dalam diskusi dengan tajuk "Riding the waves of disruption towards a people-driven future: Fortifying cities’ human capital for the post-pandemic age" pada pukul 14.15 WIB-15.00 WIB. Selain itu, ada pula Wali Kota Tshwane Randall Williams, Municipal Commissioner and Administrator, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Iqbal Singh Chahal yang akan menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Di hari kedua, 31 Agustus 2022 akan ada Upacara Serah Terima U20 Communique oleh U20 Co-chair Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Presidensi G20.

Adapun, U20 Mayors Summit dihadiri oleh 12 delegasi kota yakni Los Angeles (Walikota), Rotterdam (Walikota), Tokyo (Gubernur), Tshwane (Walikota), Mumbai (Komisaris dan Administrasi Kota, BMC), Sydney (Wakil Walikota), Berlin (Sekretaris Tetap Kewarganegaraan Aktif, Dukungan Demokrasi dan Hubungan Internasional).

Kemudian, São Paulo (Wakil Sekretaris Hubungan Internasional), Madrid (Wakil Direktur Hubungan Internasional), Moskow (Wakil Kepala Departemen Ekonomi Eksternal dan Hubungan Internasional), Buenos Aires (Manajer Hubungan Internasional), Istanbul (Kepala Hubungan Luar Negeri Departemen IMM).

Selain itu, ada 10 delegasi kota yang hadir secara virtual yakni Amsterdam (Sherpa), Istanbul (Wali Kota), Izmir (Sherpa), Johannesburg (Sherpa), Lisboa (Wali Kota), Milan (Wali Kota), Moskow (Sherpa), Kota New York (Komisaris untuk Kebijakan dan Inisiatif Strategis), Osaka (Sherpa) Roma (Wali Kota).

Sementara untuk kota pengamat (observer) akan dihadiri 15 delegasi yang hadir secara fisik yaitu Lima (Wakil Walikota), Quito (Dewan Kota Quito), Jawa Barat (Wali Kota), Banjarmasin (Walikota), Balikpapan (Wali Kota), Makassar (Wali Kota), Medan (Wali Kota), Padang (Wali Kota), Palembang (Walikota), Palu (Walikota), Surakarta (Wali Kota), Ambon (Pj Wali Kota), Yogyakarta (Pj Wali Kota), Surabaya (Wakil Wali Kota), Jambi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif).

Ada juga dua delegasi kota pengamat yang hadir secara virtual yaitu Glasgow (Pemimpin Dewan Kota) dan Skopje (Wali Kota).

