Anies Baswedan Bahas Pengelolaan Tata Kota Bareng Wali Kota Rotterdam

Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8/2022).

Pertemuan tersebut terjadi jelang pertemuan para Kepala Daerah anggota G20 atau Urban 20 (U20) Mayors Summit besok, 30 Agustus 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyinggung soal kemiripan Jakarta dengan Rotterdam dari segi tantangan dan problematika tata pengelolaan kota.

Seperti halnya, sama-sama berlokasi di tepi pantai dan punya tantangan dalam mengelola permukaan air laut.

"Kami berdiskusi berbagai hal menyangkut tantangan yang terjadi hari ini. Apa yang dihadapi ke depan paska pandemi, sekaligus meningkatkan kolaborasi. Kami telah mengirim perwakilan DKI Jakarta untuk ke Belanda, di mana mereka dapat pengalaman tentang pengelolaan air yang bisa menjadi masukan bagi tim kami," kata Anies di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8/2022).

Gubernur Anies dan Walikota Rotterdam juga berdiskusi tentang DUTEP (Dutch Training and Exposure Program) dan pertukaran gagasan antara Jakarta-Rotterdam.

Selain itu juga melakukan penandatanganan MoU yang diharapkan dapat membantu untuk menemukan solusi bersama dalam memajukan masing-masing kota, baik Jakarta maupun Rotterdam dengan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pertemuan kedua pimpinan tersebut juga membahas peluang kolaborasi antara Museum Bahari Jakarta dengan Maritime Museum Rotterdam. Sekaligus menjelaskan revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai bagian dari wajah baru Jakarta sebagai Kota Masa Depan.

"Jadi banyak sekali yang kita bahas. Namun yang kita garis bawahi adalah kolaborasi tentang masalah-masalah umum yang menyangkut perkembangan dunia. Jadi dari mulai persoalan inflasi sampai dengan masalah penanganan soal air, penanganan soal pangan, jadi sangat luas diskusi yang kita bahas," kata Anies menambahkan.

Perlu diketahui, kunjungan dari Wali Kota Rotterdam tersebut juga diiringi oleh berbagai delegasi seperti H.E. Lambert Grijns, Ambassador to Indonesia, Timor Leste and ASEAN; Mrs. Ardi Stoios-Braken, Minister Plenipotentiary/Deputy Chief of Mission and Head of the Economic Department; Mrs. Roeleke Seinstra, Deputy Head of International Affairs; Mr. Chris de Lange, Coordinator of EU International Affairs; Mr. Gerben Wigmans, Director General for Urban Management; serta Ms. Indy Kateriamalia, Senior Economic Affairs Officer.

