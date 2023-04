DPRD DKI Jakarta Kritik Tiket Formula E 2023 Terlalu Mahal

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengkritik tiket Formula E 2023 yang akan dijual pada 20 April 2023 dinilai mahal. Tiket dijual seharga berkisar Rp750.000 - Rp12 juta.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, pihaknya tidak mengerti dasar perhitungan tiket Formula 2023, sehingga harga tiket mahal. Padahal, pada pelaksanaan sebelumnya harga tiket tidak terlalu mahal.

“Dulu seingat saya jauh lebih rendah, dan tidak laku. Bagaimana memasarkan harga tiket semahal ini, tentu harus diperhitungkan. Saya kira mungkin saja akan disubsidi oleh panitia,” ujar Gilbert di Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Dalam menetapkan harga tiket, Gilbert mengaku bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak pernah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan DPRD DKI.

“Tidak, saya tidak mengerti, mereka tertutup,” ujarnya.

Gilbert menambahkan, Formula E 2023 kurang menarik perhatian masyarakat, apalagi sejak awal perencanaan dan pelaksanaan.

“Saya tidak mengerti apa yang bikin mahal dan kenapa saat modal besar malah harga tiket seperti tahun lalu. Saya merasa aneh apa komponen yang bikin mahal sekarang,” ujarnya.

Seperti diketahui, Project Director Jakarta E-Prix 2023 Ivan Permana mengatakan, tiket Formula E 2023 akan dibuka pada 20 April dengan harga yang bervariasi terdiri dari kategori Festival, Grandstand, dan VIP.

“Rentang harga dari Rp750.000 sampai dengan Rp12 juta untuk satu hari per tiket. Kebetulan kami juga punya program untuk tiket perusahaan dalam dua hari berturut-turut, nanti akan dijual lebih murah,” jelas Ivan.

Secara rinci, untuk kategori VIP terdiri dari Royal dan Delux, harga tiket berkisar Rp10 juta-Rp12 juta per hari. Kedua, untuk tiket Grandstand bertempat duduk di dalam sirkuit, harga Rp1 juta-Rp1,5 juta per hari. Sementara, untuk kategori Festival, harga berkisar Rp750 ribu per hari.

“Target sekitar 20.000 tiketnya, dan juga nanti untuk early bid sebanyak 5.000 tiket nanti kita berikan diskon 20 persen,” jelas Ivan.

Dilansir dari Instagram @formulagledek, pembelian tiket Formula E 2023 tersebut bisa dibeli melalui aplikasi Goers mulai 20 April 2023 pukul 12.00 WIB.

