Lokasi Lomba dan Perayaan 17 Agustus 2024 di Depok

Bisnis.com, JAKARTA – Setiap kota memiliki acara perayaan dan lomba 17 Agustus dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satunya adalah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok mengadakan beragam lomba selama 19 hari di seluruh wilayah Depok. Sementara itu, terdapat pula inisiatif dari warga dan swasta untuk mengadakan lomba sendiri.

Simak lokasi-lokasi perlombaan 17 Agustus di Kota Depok:

1. Lomba Pemkot Depok

Pemerintah Kota Depok mengadakan 10 rangkaian lomba di seluruh wilayah Depok selama bulan Agustus.

Antara lain, yang dapat Anda catat dan ikuti adalah:

- 17 Agustus: Lomba menghias tumpeng di Balaikota Depok, diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Depok.

- 7–22 Agustus: Lomba content creating di media sosial, oleh Diskominfo.

- 19 Agustus: Lomba Fashion Show di Trans Studio Mall, diselenggarakan oleh Disdagin.

- 19 Agustus: Lomba vocal group, diselenggarakan oleh Disporyata di Jakarta Global University, GDC.

- 23 Agustus: Lomba baris berbaris, diselenggarakan oleh Bakesbangpol di Lapangan Balaikota Depok.

- 24 Agustus: Lomba deklamasi puisi, diselenggarakan oleh BKD di Gedung Dibaleka, Depok.

- 24 Agustus: Lomba olahraga tradisional, diselenggarakan oleh Bakesbangpol di Lapangan Balaikota Depok.

2. Lomba Dance, Band, Fashion Show, dan Fashion Design, Mall Depok Town Square

Travelapak dan Universitas BSI mengadakan berbagai macam lomba untuk remaja berusia 15–22 tahun. Acara fashion design, fashion show, dan dance diselenggarakan pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, lomba band dilaksanakan pada 18 Agustus 2024. Keduanya berlokasi di pusat perbelanjaan Depok Town Square.

Dengan uang registrasi sekitar Rp100.000–Rp300.000, para peserta berkesempatan memenangkan piala, sertifikat, dan jutaan uang tunai.

3. Pesta Rakyat Merah Putih, Ciplaz Depok

Ciplaz Depok mengadakan Pesta Rakyat Merah Putih sepanjang bulan Agustus. Terdapat berbagai acara menarik, seperti diskon toko besar-besaran, Depok Mini Zoo, diskon untuk orang dengan nama Agus, hingga perlombaan baru setiap harinya.

Antara lain permainan lomba 17-an adalah lomba memindahkan kelereng, makan kerupuk, joget balon, makan apel, dan cantol topi yang dilaksanakan pada 17–18 Agustus 2024 dengan hadiah jutaan rupiah.

Adapun lomba tari tradisional dilaksanakan pada Minggu, 25 Agustus, serta lomba LKBB Merah Putih dilaksanakan pada Minggu, 31 Agustus.

4. Pesona Nusantara, Mall Pesona Square

Pesona Square mengadakan acara Pesona Nusantara sepanjang bulan Agustus dalam rangka merayakan HUT ke-79 RI. Mall ini mengadakan acara yang menarik untuk keluarga hingga berbagai pertunjukan seni.

Salah satu perlombaan yang dilaksanakan adalah Show And Tell Competition pada tanggal 18 Agustus di Main Atrium, Pesona Square. Kompetisi oleh English First ini diadakan untuk anak agar dapat berlomba memenangkan hadiah dengan cara bercerita dalam bahasa Inggris.

5. Trans Studio Mall Cibubur

Khusus 16–18 Agustus 2024, TSM Cibubur mengadakan berbagai acara menarik dalam rangka pekan kemerdekaan.

Terdapat acara seperti live performance, auto show, memberi makan ikan, juga diskon-diskon besar untuk toko mall.

Anak diberi kesempatan untuk mengikuti lomba mewarnai tanggal 18 Agustus 2024. Selain itu, ada Fashion De Competition atau kompetisi fashion show di tanggal yang sama.

6. Semarak Kemerdekaan RW14 Bojongsari

Berbeda dari yang lain, salah satu RW di Bojongsari memutuskan untuk membuat acara kemerdekaannya dengan meriah selama 16–31 Agustus 2024.

Acara meliputi tasyakuran, layar tancap, hingga beragam perlombaan yang dapat diikuti masyarakat. Lomba yang diadakan antara lain jalan sehat, mini soccer, hingga panggung gembira. (Ilma Rayhana)