Tanggapi Survei Elektabilitas SRMC, Pramono: Sudah Seperti Valentino Rossi 46

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur nomor urut tiga di Pilkada Jakarta, Pramono Anung, sempat merespon dengan kelakar saat menanggapi hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research & Consulting (SRMC) yang menunjukan elektabilitas sebesar 46%.

Pramono mengucapkan rasa syukurnya dari hasil survei tersebut. Ia kemudian menyamakan dirinya dengan legenda Moto GP Valentino Rossi. Pasalnya, Rossi identik dengan nomor motor 46.

"Saya bersyukur sekarang sudah kayak Valentino Rossi 46," ucap Pramono sambil tertawa usai menyapa warga di Rawa Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta, yang dikutip pada Jumat (15/11/2026).

Meski berada di urutan teratas, ia mengaku masih banyak hal yang perlu dikerjakan terutama untuk menaikan elektabilitas di kalangan Gen Z.

"Evaluasi untuk tim yang perlu dilakukan adalah menyapa Gen Z lebih sering karena (suara) Gen Z imbang-imbang lah," ujarnya.

Pramono juga menegaskan, bahwa ia tidak akan merubah gaya kampanyenya dengan tetap turun ke masyarakat.

"Apa yang dilakukan oleh tim saya dan Bang Doel sudah on the right track sehingga saya tetap menyapa warga bertemu kelompok komunitas," pungkasnya.

Sebagai informasi, survei SRMC tersebut dilakukan dari tanggal 31 Oktober 2024 hingga 9 November 2024 terhadap 1.210 warga DKI Jakarta dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Devi, pasangan calon Pramono-Rano terus mengalami peningkatan sejak survei yang terakhir. Sebelumnya, menurut Devi, pasangan tersebut hanya mendapat 41,6%.

Sementara itu, Devi mengemukakan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga ikut meningkat meski tidak signifikan dari 37,4% menjadi 39,1%.

"Sementara Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana mengalami penurunan dari 6,6% menjadi 5,1%," ujarnya.