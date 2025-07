Daftar Agenda dan Forum yang Akan Dihadiri Pramono di New York

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS).

Adapun, lawatan Pramono ke Negeri Paman Sam dilakukan dalam rangka menghadiri sejumlah agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta dialog internasional lainnya.

Meski tak berada di Jakarta, Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menegaskan bahwa Pramono tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Jakarta.

“Gubernur tetap menjalankan tugas keseharian sebagai kepala daerah,” ujar Chico kepada Bisnis, Senin (14/7/2025).

Chico juga menegaskan bahwa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut juga tetap berkomunikasi dan berkoordinasi seperti biasa.

“[Gubernur tetap] berkomunikasi aktif dan berkoordinasi seperti hari hari lainnya dengan Wakil Gubernur, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.

Senin, 14 Juli 2025

Hadir dalam pembukaan High-Level Political Forum (HLPF) di UN Headquarters dalam Advancing sustainable, inclusive, science- and evidence-based solutions for the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals for leaving no one behind.

Selasa, 15 Juli 2025

Rabu, 16 Juli 2025

Hadir dalam the 8th Local and Regional Governments Forum on the 2030

High-level Opening

High-Level Dialogue: How engagement with local and regional authorities could advance the 2030 Agenda, particularly the localization of the Sustainable Development Goals

Menjadi pembicara dalam sesi SDGs in Review: The Cities Countdown to 2030 – SDG Acceleration for a Sustainable Future

Pertemuan bilateral dengan Wakil Walikota Buenos Aires, Clara Muzzio (Membahas kelanjutan hubungan kerja sama sister city dengan Jakarta setelah penandatanganan LoI pada tahun 2018)

Lunch meeting dengan PTRI New York untuk membahas partisipasi Pemprov DKI Jakarta pada the 8th Local and Regional Governments Forum on the 2030 Agenda, serta perkembangan dan implementasi SDGs di Jakarta.

Pertemuan dengan Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB (KUAI) di New York