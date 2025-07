Dinas ke New York, Pramono Bakal Hadiri Acara PBB hingga Ketemu Bloomberg

Gubernur Jakarta Pramono Anung tetap menjalankan tugasnya seperti biasa meskipun tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Gubernur Jakarta menegaskan, bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung tetap menjalankan tugasnya seperti biasa meskipun tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS).

Pramono diketahui melakukan lawatan ke Negeri Paman Sam dalam rangka menghadiri sejumlah agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta forum internasional lainnya.

“Gubernur tetap menjalankan tugas keseharian sebagai kepala daerah,” ujar Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim kepada Bisnis, Senin (14/7/2025).

Chico juga menegaskan bahwa Pramono akan tetap berkomunikasi dan juga berkoordinasi seperti biasa, meski tengah berada di Luar Negeri.

“[Gubernur tetap] berkomunikasi aktif dan berkoordinasi seperti hari hari lainnya dengan Wakil Gubernur, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.

Sebagai informasi, Pramono diketahui mulai melakukan rangkaian agenda dimulai pada Senin hari ini (14/7) dan akan kembali ke Tanah Air pada Minggu (20/7).

Selama berada di New York, Pramono dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, termasuk menjadi pembicara dalam forum SDGs in Review: The Cities Countdown to 2030 – SDG Acceleration for a Sustainable Future.

Selain itu, Pramono juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh seperti President of C40 Board Michael Bloomberg dan Wakil Wali Kota Buenos Aires Clara Muzzio, untuk membahas kerja sama kota berkelanjutan.

Dirinya juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) untuk Diskusi/benchmarking membahas pengelolaan jaringan transportasi umum.

Dalam kunjungan tersebut, kata Chico, Pramono didampingi oleh sejumlah pejabat Pemprov Jakarta, meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi Jakarta.