Gubernur Pramono Mau Garap Laboratorium Biodiversity, Ini Alasannya

Gubernur Jakarta Pramono berencana membangun laboratorium biodiversitas di Jakarta untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati dan mendukung penelitian global.

Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membuat laboratorium untuk penelitian biodiversitas agar Jakarta bisa memberikan berkontribusi untuk dunia.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut beberapa negara di seluruh dunia tengah fokus pada isu biodiversitas. Pasalnya, kata Pramono, isu biodiversitas kini tengah jadi isu yang serius di sejumlah negara karena keanekaragaman hayati kini menghadapi masa krisis di seluruh dunia.

Pramono pun mengaku bersyukur bahwa Jakarta saat ini memiliki lebih dari 100 jenis keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.

"Maka dari itu kami sangat senang kalau kemudian Jakarta bisa jadi laboratorium biodiversity, kami sangat mendukung itu," tuturnya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Bahkan, menurut Pramono, laboratorium biodiversitas tersebut juga terbuka untuk dikerjasamakan dengan sejumlah kampus dari universitas manapun.

"Kalau ada penelitian yang bisa kerja sama antara pemerintah Jakarta dengan kampus atau universitas, kami akan support penuh," katanya.

Dia berharap laboratorium biodiversity itu bisa membuat Jakarta naik peringkat jadi kota terbaik di seluruh dunia. Pasalnya, kata Pramono, isu lingkungan saat ini tengah menjadi isu global dan menjadi perhatian seluruh negara.

"Jadi selain masalah ekonomi, sosial dan budaya, masalah lingkungan pun menjadi masalah yang kami harapkan ada perubahan dan saya berkomitmen untuk melakukan perubahan itu," ujarnya.