Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

BMKG prediksi cuaca Jabodetabek cerah hingga berawan hari ini, Selasa (26/8), dengan suhu 19-33°C dan kelembaban 43-97% hingga tengah malam.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:15
PERAKIRAAN CUACA BMKG. Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (20/1/2022). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
PERAKIRAAN CUACA BMKG. Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (20/1/2022). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025 cerah hingga berawan tanpa hujan.

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu cerah berawan dengan rata-rata suhu di angka 22-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 44-97% hingga tengah malam nanti.

Adapun, untuk wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, BMKG memprediksi cuaca akan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 22-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban 58-97%.

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-21 derajat celcius dan kelembaban 56-97%.

Sementara untuk BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-32 derajat celcius dan kelembaban 52-93%.

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 19-32 derajat celcius dan tingkat kelembaban 47-92%.

Senada, BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 19-31 derajat celcius dan kelembaban 47-93%.

BMKG pun memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-33 derajat celcius dan kelembaban 45-97%.

Untuk wilayah kota Bekasi, BMKG memprediksi cuaca akan cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-33 derajat celcius dan kelembaban 43-96%.

Terakhir, BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-32 derajat celcius dan kelembaban 50-95%.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan
Metro
1 jam yang lalu

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur
Bisnis Jakarta
11 jam yang lalu

Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah
Metro
13 jam yang lalu

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota
Metro
15 jam yang lalu

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan
Metro
15 jam yang lalu

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

