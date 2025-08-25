Bisnis Indonesia Premium
Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

Ratusan siswa SMA dari Bogor dan Depok menuju Senayan via KRL untuk protes kenaikan pajak. Mereka kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:06
Ratusan siswa SMA menaiki KRL tujuan Jakarta Kota. Mereka ingin ke Senayan untuk meminta kepada pemerintah agar pajak diturunkan
Ratusan siswa SMA menaiki KRL tujuan Jakarta Kota. Mereka ingin ke Senayan untuk meminta kepada pemerintah agar pajak diturunkan

Bisnis.com, DEPOK-- Ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk demo menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di stasiun, Senin (25/8/2025), rombongan SMA ini naik dari dua titik stasiun yakni Stasiun Citayam dan Depok Baru. Rombongan tersebut tampak menggunakan seragam putih dan celana abu-abu.

"Kami mau ke Senayan. Minta supaya pajak tidak naik," ungkapnya beberapa  siswa SMA dengan mantap menjawab.

Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.

Kekecewaan siswa SMA ini semakin bertambah, karena pemerintah memberikan tunjangan rumah tambahan bagi DPR hingga Rp50 juta. Sekelompok siswa SMA ini berharap agar pemerintah bisa menciptakan kepentingan yang berpihak pada rakyat kecil.

Berdasarkan pengamatan Bisnis.com, ada 2 gerbong kereta dari arah Bogor-Jakarta Kota dipenuhi oleh siswa berseragam putih abu-abu. Mereka juga menggunakan topi warna cokelat dan hitam, mirip seperti topi jerami Luffy di One Piece.

Sementara itu, kondisi pandemo di Jakarta mulai dipukul mundur oleh polisi. Namun, ada pula aksi aparat keamanan yang menghajar jurnalis foto saat mengambil  gambar aksi demonstrasi,  padahal juru kamera tersebut sudah beratribut lengkap.

Di sisi lain, akun  KAI Commuter @CommuterLine menginformasikan ke penumpang kereta tujuan ke Stasiun Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah.

“Sebagai alternatif pengguna jasa Commuter Line kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis KAI Commuter, Senin (25/8/2025).

Kondisi yang terjadi saat ini, sejumlah demonstran di kawasan Palmerah mulai mengambil batu lintasan rel kereta.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Share
