Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah

Pemprov Jakarta siapkan 35.000 rusunawa untuk warga tanpa rumah, mendukung program Presiden Prabowo. Aplikasi SIRUKIM terbuka bagi yang memenuhi syarat.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:58
Share
Pemandangan Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta, Senin (10/4/2024). / Bisnis-Arief Hermawan P
Pemandangan Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta, Senin (10/4/2024). / Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyiapkan hampir 35.000 unit rusunawa untuk warga Jakarta yang belum memiliki rumah sendiri.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa puluhan ribu unit tersebut disiapkan sebagai bentuk hadirnya Pemerintah Provinsi untuk warga Jakarta. Selain itu, Pramono juga mengatakan bahwa program rumah susun dan rumah tapak tersebut adalah bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Jakarta untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah-mudahan ini selaras dengan apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo untuk menyiapkan rumah susun atau rumah tapak," tuturnya di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Pramono juga mengatakan bahwa khusus Jakarta, pembangunan rumah tapak bakal sulit dilakukan mengingat lahannya saat ini sangat terbatas. Maka dari itu, Pramono lebih memilih untuk membangun rumah susun ke atas agar bisa ditempati lebih banyak warga Jakarta.

"Tapi kalau di Jakarta, rumah tapak sulit dan hampir tidak mungkin ya," katanya.

Menurut Pramono, rumah susun yang kini sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi Jakarta juga terbuka untuk diisi siapa pun, selama memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Baca Juga

"Kami punya aplikasi namanya SIRUKIM, ini terbuka untuk siapa saja selama memenuhi syarat dan kriteria, mereka bisa mempunyai kesempatan memiliki hunian," ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hunian di rusunawa yang kini sudah disiapkan pemerintah provinsi Jakarta.

"Tadi juga ada penyandang disabilitas yang tinggal di rusunawa dan kebetulan beliau itu atlet. Jadi hunian terbuka untuk siapa saja ya," tuturnya.

Pramono berharap pembangunan rusunawa itu bisa menjadi solusi bagi warga Jakarta yang belum memiliki hunian sampai saat ini.

"Mudah-mudahan ini bisa membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rusun di Jakarta," kata Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
13 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penyerahan Kunci Hunian Rusunawa PIK Pulogadung

Penyerahan Kunci Hunian Rusunawa PIK Pulogadung

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Penghuni Rusun Minta Disesuaikan Golongan Tarif Air Bersih PAM Jaya

Penghuni Rusun Minta Disesuaikan Golongan Tarif Air Bersih PAM Jaya

Rp5 Miliar Dana Keistimewaan Yogyakarta Dianggarkan untuk Bangun Rusunawa

Rp5 Miliar Dana Keistimewaan Yogyakarta Dianggarkan untuk Bangun Rusunawa

Warga Kampung Susun Bayam Tempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional JIS

Warga Kampung Susun Bayam Tempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional JIS

Beda Arah Ciputra (CTRA) dengan PANI & BSDE di Era Rumah Subsidi Mini

Beda Arah Ciputra (CTRA) dengan PANI & BSDE di Era Rumah Subsidi Mini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah
Metro
1 jam yang lalu

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota
Metro
2 jam yang lalu

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan
Metro
3 jam yang lalu

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta
Metro
5 jam yang lalu

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia
Metro
13 jam yang lalu

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

FKBI Usul Ganjil Genap Diberlakukan di Jalan TB Simatupang

2

Cuaca Hari ini, BMKG Prediksikan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan Hujan

3

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

4

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

5

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

FKBI Usul Ganjil Genap Diberlakukan di Jalan TB Simatupang

2

Cuaca Hari ini, BMKG Prediksikan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan Hujan

3

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

4

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

5

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta