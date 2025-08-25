Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Bekasi dan SIG sepakat percepat pembangunan berkelanjutan, fokus pada infrastruktur, SDM, dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bekasi
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:43
Share
(kedua hingga kelima kiri) Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka; Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra; Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan pada acara Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pembangunan di Kabupaten Bekasi, di Kantor Bupati Bekasi pada Senin (25/8/2025)
(kedua hingga kelima kiri) Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka; Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra; Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan pada acara Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pembangunan di Kabupaten Bekasi, di Kantor Bupati Bekasi pada Senin (25/8/2025)
Ringkasan Berita
  • Pemkab Bekasi dan PT Semen Indonesia (SIG) menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bekasi melalui kolaborasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
  • Kerja sama ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera, serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan infrastruktur.
  • SIG berkomitmen untuk menyediakan bahan bangunan berkualitas dan mendukung program CSR serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Bekasi dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Melalui Kesepakatan Bersama ini, Pemkab Bekasi dan SIG akan bekerja sama dalam pembangunan hunian dan infrastruktur berkualitas, serta berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, serta disaksikan oleh Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka di Kantor Bupati Bekasi pada Senin (25/8/2025).

Kesepakatan Bersama antara Pemkab  Bekasi dan SIG akan terlaksana untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera, juga mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang mengatakan bahwa kerja sama antara BUMN dengan pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur ini mendorong peningkatan inovasi dan teknologi di bidang infrastruktur jalan, bangunan, perumahan rakyat dan lain-lain.

”Hari ini Kabupaten Bekasi menandai inovasi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Tentunya pembangunan ini membutuhkan sumber daya, salah satunya bahan bangunan seperti semen. Kami butuh semen yang bagus dan SIG memiliki produk semen yang berkualitas untuk menopang kekokohan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Kami juga mengharapkan dukungan SIG untuk ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Bekasi melalui program CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Ade Kuswara Kunang.  

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyatakan bahwa SIG siap untuk mendukung Pemkab Bekasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Hal ini sejalan dengan misi SIG yaitu menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas bahan bangunan dengan tetap berfokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

SIG juga siap mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam aktivitas pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni tentang standar kualitas dan aspek pembangunan yang berkelanjutan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan, khususnya di Kabupaten Bekasi.

“Melalui Kesepakatan Bersama ini, kami berharap SIG dan Pemkab Bekasi dapat bekerja sama dan menyusun kesepakatan yang lebih khusus dan detail untuk mendorong peningkatan dan pengembangan kualitas pembangunan di Kabupaten Bekasi agar lebih cepat terwujud,” kata Indrieffouny Indra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium
19 menit yang lalu

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
1 jam yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur
Bisnis Jakarta
35 menit yang lalu

Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah
Metro
2 jam yang lalu

Pemprov Jakarta Siapkan 35.000 Unit Rusunawa Untuk Warga yang Belum Punya Rumah

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota
Metro
3 jam yang lalu

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan
Metro
4 jam yang lalu

Ratusan Siswa SMA dari Bogor dan Depok, Bergerak ke Senayan

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta
Metro
6 jam yang lalu

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta

Berita Lainnya

Terpopuler

1

FKBI Usul Ganjil Genap Diberlakukan di Jalan TB Simatupang

2

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

3

Cuaca Hari ini, BMKG Prediksikan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan Hujan

4

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

5

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kirab Budaya Kereta Kuda HUT Kabupaten Pekalongan
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

FKBI Usul Ganjil Genap Diberlakukan di Jalan TB Simatupang

2

Kualitas Udara Jakarta, Peringkat Kedua Terburuk di Dunia

3

Cuaca Hari ini, BMKG Prediksikan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan Hujan

4

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

5

Macet Horor TB Simatupang, Gubernur Pramono Mau Tambah TransJakarta