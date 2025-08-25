Pemkab Bekasi dan SIG Bersinergi Dorong Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Bekasi dan SIG sepakat percepat pembangunan berkelanjutan, fokus pada infrastruktur, SDM, dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bekasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Melalui Kesepakatan Bersama ini, Pemkab Bekasi dan SIG akan bekerja sama dalam pembangunan hunian dan infrastruktur berkualitas, serta berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, serta disaksikan oleh Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka di Kantor Bupati Bekasi pada Senin (25/8/2025).

Kesepakatan Bersama antara Pemkab Bekasi dan SIG akan terlaksana untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera, juga mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang mengatakan bahwa kerja sama antara BUMN dengan pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur ini mendorong peningkatan inovasi dan teknologi di bidang infrastruktur jalan, bangunan, perumahan rakyat dan lain-lain.

”Hari ini Kabupaten Bekasi menandai inovasi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Tentunya pembangunan ini membutuhkan sumber daya, salah satunya bahan bangunan seperti semen. Kami butuh semen yang bagus dan SIG memiliki produk semen yang berkualitas untuk menopang kekokohan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Kami juga mengharapkan dukungan SIG untuk ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Bekasi melalui program CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Ade Kuswara Kunang.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyatakan bahwa SIG siap untuk mendukung Pemkab Bekasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Hal ini sejalan dengan misi SIG yaitu menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas bahan bangunan dengan tetap berfokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

SIG juga siap mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam aktivitas pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni tentang standar kualitas dan aspek pembangunan yang berkelanjutan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan, khususnya di Kabupaten Bekasi.

“Melalui Kesepakatan Bersama ini, kami berharap SIG dan Pemkab Bekasi dapat bekerja sama dan menyusun kesepakatan yang lebih khusus dan detail untuk mendorong peningkatan dan pengembangan kualitas pembangunan di Kabupaten Bekasi agar lebih cepat terwujud,” kata Indrieffouny Indra.