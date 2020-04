Anies: Cahaya Merah Putih di Monas untuk Pejuang Covid-19

View this post on Instagram

dari @dkijakarta ... Pada masa #PSBBJakarta, setiap malamnya nyala merah putih terbingkai di sejumlah ikon ibu kota. Didedikasikan untuk mereka yang bekerja siang dan malam, berjuang dan mengabdi untuk menjaga kita, melawan COVID-19 di benteng pertahanan terakhir. Terima kasih para tenaga medis! Teruntuk kita yang ada di garda terdepan pencegahan COVID-19, tetap semangat ya! Mari saling menguatkan, dan menebar kebaikan. #JakartaTanggapCorona #Hadapibersama