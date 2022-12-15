BREAKING NEWS
Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua The Fed Naikkan Suku Bunga 50 bsp, IHSG Melemah Tertekan Saham Big Caps KPK OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Efek Suku Bunga The Fed ke Saham Teknologi GOTO dkk LIVE : Rupiah dibuka anjlok (09:06 WIB) LIVE : IHSG dibuka melemah (09:00 WIB)
Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium
Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv
JAKARTA
  1. Home
  2. Jakarta raya
  3. Metro

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Booster di Jakarta Hari Ini, 15 Desember 2022

DKI Jakarta menggelar layanan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster pada Kamis (15/12/2022).
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 15 Desember 2022  |  06:05 WIB
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Booster di Jakarta Hari Ini, 15 Desember 2022
Vaksin Covid-19 AstraZeneca - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggelar layanan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster pada Kamis (15/12/2022).

Diketahui, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih belum berakhir. Sehingga layanan vaksinasi terus digalakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Adapun syarat mendapatkan vaksin booster adalah wajib berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, peserta telah menjalani vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelum menerima vaksin dosis ketiga atau booster.

Jenis vaksin yang digunakan dalam layanan vaksinasi pada hari ini antara lain Sinovac, AstraZeneca (AZ), dan Pfizer.

Pemberian dosis vaksin booster akan disesuaikan dengan jenis vaksin primer yang sebelumnya telah dipenuhi oleh masyarakat.

Untuk penerima vaksin primer Sinovac, akan diberikan booster sebanyak setengah dosis vaksin Pfizer ataupun setengah dosis vaksin AstraZeneca.

Sementara itu, untuk penerima vaksin primer AstraZeneca, maka akan diberikan vaksin booster yang berupa setengah dosis dari vaksin Pfizer.

Berikut jadwal dan lokasi vaksin booster di Jakarta pada Kamis (15/12/2022):

Jakarta Pusat

1. RPTRA Rusun Bendungan Hilir

Pukul 08.30-09.30 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

2. RSUD Tarakan

Pukul 09.00-09.30 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

3. Puskesmas Kecamatan Gambir

Pukul: 10.00-11.00 WIB

Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac

Jakarta Selatan

Kota Kasablanka Beranda Nusantara

Pukul 11.00-12.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

RPTRA Teratai

Pukul: 09.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac

Jakarta Barat

1, Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

Pukul 10.00-11.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

2. Puskesmas Kecamatan Cengkareng

Pukul 09.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

3. Mall Matahari Daan Mogot

Pukul 10.00-10.30 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

Puskesmas Kecamatan Tambora

Pukul 08.00-11.30 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

RS Petamburan Tanjung Duren Extensi

Pukul: 08.00-11.00 WIB

Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac

Jakarta Timur

1. PKL Cipinang Besar

Pukul 08.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

2. Puskemas Kecamatan Bidara Cina

Pukul 08.00-10.00WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

3. Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga

Pukul 08.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

4. Gedung Gelanggang Remaja Pulogadung

Pukul 08.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

5. PKL Cipinang Besar

Pukul 08.00-10.00 WIB

Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Vaksin Covid-19 Vaksin Booster Covid-19
Editor : Nancy Junita
Bagikan
Konten Premium
Ilustrasi konsumen menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi belanja secara digital. Hal ini menunjukkan tingginya literasi keuangan/Freepik

Kode Keras Dividen BMRI, BBRI, BBNI, BBTN ...
Seorang pria berjalan melewati logo PT Perusahaan Gas Negara di kantor pusat perusahaan di Jakarta, Senin, (24/7/2009). Bloomberg/Dimas Ardian.

Historia Bisnis: Obral Murah Saham Pemeri ...
Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Senin (16/3/2020)./Bisnis-Arief Hermawan P

Ramai-ramai Investor Kakap Borong Saham P ...
Lihat lainnya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Berita Lainnya   loadmore

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top