Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Booster di Jakarta Hari Ini, 15 Desember 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggelar layanan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster pada Kamis (15/12/2022).
Diketahui, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih belum berakhir. Sehingga layanan vaksinasi terus digalakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Adapun syarat mendapatkan vaksin booster adalah wajib berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, peserta telah menjalani vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelum menerima vaksin dosis ketiga atau booster.
Jenis vaksin yang digunakan dalam layanan vaksinasi pada hari ini antara lain Sinovac, AstraZeneca (AZ), dan Pfizer.
Pemberian dosis vaksin booster akan disesuaikan dengan jenis vaksin primer yang sebelumnya telah dipenuhi oleh masyarakat.
Untuk penerima vaksin primer Sinovac, akan diberikan booster sebanyak setengah dosis vaksin Pfizer ataupun setengah dosis vaksin AstraZeneca.
Sementara itu, untuk penerima vaksin primer AstraZeneca, maka akan diberikan vaksin booster yang berupa setengah dosis dari vaksin Pfizer.
Berikut jadwal dan lokasi vaksin booster di Jakarta pada Kamis (15/12/2022):
Jakarta Pusat
1. RPTRA Rusun Bendungan Hilir
Pukul 08.30-09.30 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
2. RSUD Tarakan
Pukul 09.00-09.30 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
3. Puskesmas Kecamatan Gambir
Pukul: 10.00-11.00 WIB
Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac
Jakarta Selatan
Kota Kasablanka Beranda Nusantara
Pukul 11.00-12.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
RPTRA Teratai
Pukul: 09.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac
Jakarta Barat
1, Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
Pukul 10.00-11.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
2. Puskesmas Kecamatan Cengkareng
Pukul 09.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
3. Mall Matahari Daan Mogot
Pukul 10.00-10.30 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
Puskesmas Kecamatan Tambora
Pukul 08.00-11.30 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
RS Petamburan Tanjung Duren Extensi
Pukul: 08.00-11.00 WIB
Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac
Jakarta Timur
1. PKL Cipinang Besar
Pukul 08.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
2. Puskemas Kecamatan Bidara Cina
Pukul 08.00-10.00WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
3. Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga
Pukul 08.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
4. Gedung Gelanggang Remaja Pulogadung
Pukul 08.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
5. PKL Cipinang Besar
Pukul 08.00-10.00 WIB
Jenis Vaksin: AztraZeneca, Pfizer, Sinovac
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