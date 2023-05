Jakpro Sebut Sejumlah Unicorn Sponsori Formula E Jakarta 2023

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E Jakarta tengah mendekati sejumlah perusahaan unicorn untuk turut berpartisipasi dalam ajang balap mobil listrik yang dilaksanakan pada 3-4 Juni 2023.

Project Director Jakarta E-Prix Ivan Permana mengatakan, Jakpro saat ini tengah mendekati beberapa perusahaan untuk menjadi sponsor di ajang balap Formula E 2023 mendatang, salah satu perusahaan yang tengah didekati ada perusahaan dari sektor unicorn.

“Kita saat ini tengah mengobrol dengan Bukalapak, Grab, dan lainnya. Saat ini kita masih dalam tahapan pendekatan saja dan belum bisa disclose,” ujar Ivan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/5/2023).

Ivan menambahkan, saat ini perusahaan yang sudah menjadi main sponsor di pre-event Formula E 2023 adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Namun demikian, dia belum bisa mengumumkan berapa jumlah pendanaan yang diperoleh dari perusahaan unicorn ini.

“GoTo untuk acara Pre-event, mereka itu main sponsor. Adapun untuk yang Main Event Formula E 2023, kita juga lagi mencoba negosiasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Jakpro sempat menyatakan pihaknya tengah mendekati 100 calon sponsor untuk berpartisipasi dalam ajang balap kendaraan listrik Formula E di Jakarta.

VP Corporate Secretary Syachrial Syarif mengatakan pihaknya telah mendekati 100 calon sponsor untuk pelaksanaan acara Formula E. Perusahaan-perusahaan yang didekati saat ini ada dari BUMN dan swasta.

"Saya tidak hafal siapa saja nama perusahaannya, namun dalam waktu dekat akan kita umumkan," jelas Syachrial.

Sayangnya, Jakpro belum bisa memastikan total dana yang diincar dari para calon sponsor tersebut, tetapi diperkirakan mencapai ratusan miliar.

“Angkanya belum bisa kami pastikan tapi sampai ratusan miliar. Harapannya dari dana yang diperoleh ini bisa menutup cost dan memberikan benefit,” ujarnya.

Adapun terkait rangkaian acara pra-acara (pre-event) Lets Go To Jakarta E Prix 2023, yakni panitia ataupun penyelenggara mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan berbagai kegiatan aktivasi pra-acara yang diselenggarakan panitia menjelang road to main event di tanggal 3-4 Juni mendatang.

