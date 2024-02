Rute Baru Transjakarta: Pulogadung - Tanjung Priok via Tipar Cakung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi membuka rute layanan terbaru dari Terminal Pulogadung sampai Kantor Walikota Jakarta Utara di Tanjung Priok via Tipar Cakung (10M) mulai Kamis (22/2/2024).

Direktur Operasional dan Keselamataan Transjakarta Daud Joseph menjelaskan bahwa penambahan sejumlah titik pemberhentian bus di Jalan Raya Tipar Cakung sampai Jalan Plumpang Semper akan meningkatkan cakupan layanan menjadi 88,95% dari sebelumnya 88,8% pada Januari 2024.

Selain itu, pembukaan rute baru yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara ini merupakan realisasi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta No.936 Tahun 2016.

Pembukaan layanan Transjakarta Pulo Gadung–Walikota Jakarta Utara via Tipar Cakung (10M) juga komitmen Transjakarta menyediakan moda transportasi yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Sektor transportasi umum memiliki peran krusial dalam menghubungkan antar wilayah. Melalui konektivitas, mobilitas menjadi mudah," ungkap Daud dalam keterangannya, Kamis (22/2/2023).

Layanan Transjakarta rute Pulo Gadung - Wali Kota Jakarta Utara via Tipar Cakung (10M) memiliki 82 titik pemberhentian. Pelanggan melakukan tap in dan tap out menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap on Bus (TOB) yang tersedia di dalam armada.

Berikut rute lengkap Transjakarta 10M:

Arah Walikota Jakarta Utara

Terminal Pulogadung – Jalan Raya Bekasi – Jalan Tipar Cakung – Jalan Raya Tipar Cakung – Jalan Plumpang Semper – Jalan Yos Sudarso – putar balik sebelum Halte Sunter Kelapa Gading – Jalan Yos Sudarso – Walikota Jakarta Utara.

Arah Terminal Pulogadung

Walikota Jakarta Utara – Jalan Yos Sudarso – Jalan Plkumpang Semper – Jalan Tipar Cakung – Jalan Raya Bekasi – Jalan Perintis Kemerdekaan – Terminal Pulogadung.

