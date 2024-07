Heru Budi Harap Hasil IMF 2024 Tak Sekadar Wacana

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap agar hasil dari International Mayors Forum (IMF) 2024 tak hanya berakhir sebagai wacana.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin pengucapan Deklarasi Jakarta yang memuat poin-poin kesepakatan dari peserta forum tersebut.

“Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan dituangkan dalam pernyataan bersama ini, hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, deklarasi tersebut telah mencatatkan berbagai pemikiran, pencapaian, dan tantangan dalam mempercepat lokalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda 2030.

Heru mengatakan, waktu yang tersisa untuk mengimplementasikan gagasan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu hanya tersisa 6 tahun.

“Besar harapan kami kepada perwakilan PBB agar dapat menyuarakan aspirasi dan pemikiran yang disampaikan oleh para pemimpin kota pada penyelenggaraan International Mayors Forum 2024,” sambungnya.

Dia menambahkan, aspirasi dari pergelaran IMF ini dapat disertakan dalam agenda Summit of The Future di markas PBB pada September 2024 serta Conference of Financing for Sustainable Development di Spanyol pada Juli tahun depan.

Adapun, pergelaran International Mayors Forum (IMF) 2024 di Jakarta resmi berakhir pada hari ini, Kamis (4/7/2024).

Persamuhan yang dihadiri sekitar 200 orang delegasi wali kota dan pemerintah daerah dari berbagai negara itu digelar sejak Selasa (4/7/2024) lalu.

Pada pokoknya, peserta IMF menyatakan berkomitmen untuk mewujudkan Agenda 2030 melalui percepatan pelaksanaan SDGs dengan fokus pada enam aspek, yakni sistem pangan; akses dan keterjangkauan energi; konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan); pendidikan; perlindungan sosial, pekerjaan, dan perubahan iklim; serta masalah polusi dan keanekaragaman hayati.

Berikut kesepakatan para wali kota sedunia di IMF 2024 di antaranya berkomitmen mewujudkan enam transisi SGDs (sistem pangan; akses dan keterjangkauan energi; konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan); pendidikan; perlindungan sosial, pekerjaan, dan perubahan iklim; serta masalah polusi dan keanekaragaman hayati) melalui:

• Peningkatan Tata Kelola Horisontal dan Vertikal

• Inovasi Lokal

• Kebijakan dan Pembiayaan Terintegrasi

• Transformasi Digital

• Inklusivitas Ekonomi

• Praktik Lingkungan Hidup

• Pendekatan Sinergis

• Keterlibatan Masyarakat

Tindakan yang disepakati antara lain:

• Membangun Kemitraan dengan berbagai Pemangku Kepentingan

• Tata Kelola Berbasis Data

• Mengatasi Kesenjangan: Menjembatani kesenjangan kapasitas antara tingkat pedesaan, perkotaan, lokal dan nasional dalam berbagai aspek