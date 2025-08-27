Bisnis Indonesia Premium
Cek Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Rabu (27/8)

Layanan SIM Keliling Jakarta buka Rabu (27/8/2025) di 5 lokasi, 08.00-14.00 WIB, untuk perpanjangan SIM A dan C aktif.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:32
Mobil Samsat Keliling di kantor Samsat Kota Tangerang/Bisnis. Mia Chitra Dinisari
Mobil Samsat Keliling di kantor Samsat Kota Tangerang/Bisnis. Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi berbeda di wilayah Jakarta pada hari ini, Rabu (27/8/2025). 

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling buka pada hari Rabu 27 Agustus 2025 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat. 

  • Lobby depan Mall Grand Cakung Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. KM. 25, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur
  • Lobby Utama LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 RT.01 RW.06, Kel. Mangga Besar, Kec.Taman Sari, Kota Jakarta Barat
  • Area Parkir Samping Universitas Trilogi Jl. Duren Tiga Timur RT.06 RW.04, Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga, Kota Jakarta Selatan
  • Lobby Selatan Mall Ciputra Jl. Letjen S. Parman RT.11 RW.01, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat
  • Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Kel. Pasarbaru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat

Perlu diingat, layanan SIM keliling ini khusus untuk warga yang ingin perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. 

Sementara jika sudah tidak aktif, pemilik SIM hanya bisa mengajukan perpanjangan SIM di layanan Satpas Polda Metro Jaya.

Adapun, biaya resmi perpanjangan SIM A adalah Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Sementara itu, dokumen yang perlu dibawa untuk perpanjangan SIM tersebut yaitu:

- Fotokopi KTP yang masih berlaku

- SIM asli yang masih berlaku

- Bukti pemeriksaan kesehatan

- Bukti tes psikologi

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

