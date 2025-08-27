Bisnis Indonesia Premium
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

BMKG memprediksi cuaca Jabodetabek berawan sepanjang hari ini, suhu 19-36°C, cocok untuk aktivitas santai.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 07:53
Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman
Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek akan mendung sepanjang hari pada Rabu (27/8/2025). 

Berikut ramalan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. 

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu berawan dengan rata-rata suhu di angka 23-36 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 27-88% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban 43-92%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celcius dan kelembaban 40-92%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-35 derajat celcius dan kelembaban 33-92%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 20-30 derajat celcius dan tingkat kelembaban 42-90%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 19-30 derajat celcius dan kelembaban 43-89%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-30 derajat celcius dan kelembaban 38-88%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-31 derajat celcius dan kelembaban 35-91%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-30 derajat celcius dan kelembaban 39-91%.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

