Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek akan mendung sepanjang hari pada Rabu (27/8/2025).
Berikut ramalan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu
BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu berawan dengan rata-rata suhu di angka 23-36 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 27-88% hingga tengah malam nanti.
Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban 43-92%.
Wilayah Kota Tangerang, Banten
BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celcius dan kelembaban 40-92%.
Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten
BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-35 derajat celcius dan kelembaban 33-92%.
Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 20-30 derajat celcius dan tingkat kelembaban 42-90%.
Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat
BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 19-30 derajat celcius dan kelembaban 43-89%.
Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-30 derajat celcius dan kelembaban 38-88%.
Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat
BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-31 derajat celcius dan kelembaban 35-91%.
Wilayah Kota Depok, Jawa Barat
BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 21-30 derajat celcius dan kelembaban 39-91%.