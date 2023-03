Heru Budi Rombak BUMD DKI, 2 Komisaris dan 3 Direktur JakLingko Diganti

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA -Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran pimpinan PT JakLingko, yang merupakan perusahaan patungan PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT TransJakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

“Perubahan jajaran direksi tersebut berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Jakarta Lingko [JakLingko] Indonesia sebagaimana diawali usulan tertulis dan disetujui seluruh pemegang saham, per tanggal 6 Maret 2023,” jelas Corporate Secretary and Legal Division Head JakLingko Indonesia Kevin Haikal dalam keterangan resmi, Rabu (8/3/2023).

Dalam keterangannya, JakLingko mengganti jajaran komisaris dan direksi. Dua orang ditunjuk sebagai penggantinya yakni Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai Direktur Utama, dan Fajar Dharmawan sebagai Direktur.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Mega Tarigan menjabat sebagai Railway Operation Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda). Mega Tarigan bukan sosok baru di transportasi. Mega sudah bergabung dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) sejak Oktober 2009.

Sementara itu, Fajar Dharmawan pernah menjabat sebagai Group Head of Finance PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), yang juga sebelumnya tercatat sebagai Head of Accounting and Financial Control PT MRT Jakarta (Perseroda) periode 2015-2020.

Daftar nama direksi yang dicopot:

Suryawan Putra Hia sebagai Komisaris Utama Widi Amanasto sebagai Komisaris Muhamad Kamaluddin sebagai Direktur Utama Mohammad Hanief Arie Setianto sebagai Direktur Keuangan Endro Rahardjo sebagai Direktur Teknik

Daftar nama direksi yang diangkat:

Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai Direktur Utama Fajar Dharmawan sebagai Direktur

