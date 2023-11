Polusi Udara di Jakarta Hari Ini, 8 November, Peringkat 8 di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas udara di Jakarta pada Rabu (8/11/2023) pagi tidak sehat. Berdasarkan data IQAir, tingkat polusi di Ibu Kota berada di angka 162 AQI US pada pukul 07.00 WIB dan menempati peringkat ke-8 terburuk di dunia.

Level ini dapat diartikan udara Jakarta tidak sehat bagi masyarakat, sehingga disarankan untuk mengenakan masker saat bepergian.

Adapun polusi udara terburuk di dunia hari ini berada di Lahore Pakistan (US AQI 451), disusul Delhi India (US AQI 386), Karachi Pakistan (US AQI 306), Dhaka Bangladesh (US AQI 213), Kolkata India (US AQI 189), Mumbai India (US AQI 169), Ho Chi Minh City Vietnam (US AQI 167).

Sementara itu, untuk tingkat konsentrasi PM2.5 sebesar 77.2 µg/m³ atau setara dengan 15.4 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Suhu di Jakarta pagi hari ini 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 76%, gerak angin 7.4 km/h, dan tekanan sebesar 1012 mbar.

Sebagai informasi, peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di posisi ke-7 di dunia dengan indikator warna merah, yang artinya tidak sehat.

Adapun indikator warna lainnya yaitu ungu yang berarti sangat tidak sehat, hitam berbahaya, hijau baik, kuning sedang, dan oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Seiring kualitas udara Jakarta pada indikator merah, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker jika berada di luar ruangan, menutup jendela agar terhindar dari udara kotor dari luar, dan menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan.

Warga Jakarta juga disarankan menyalakan penyaring udara di dalam ruangan agar udara yang masuk tidak membahayakan kesehatan.

Polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 12.000 kematian di Jakarta pada 2023. Polusi udara juga telah merugikan sekitar US$3,2 miliar atau Rp 50 triliun di Jakarta pada 2023. (Andy Repi)

