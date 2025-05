ASN Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang KAI Melonjak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA --- PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatkan lonjakan penumpang saat Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap Rabu mulai berlaku pada 30 April 2025.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tersebut langsung berdampak pada lonjakan jumlah pengguna angkutan umum yang dikelola KAI Group.

LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna tertinggi sejak mulai beroperasi pada Agustus 2023, yakni 104.468 orang dalam sehari. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 24 April 2025, yaitu 103.582 pengguna saat peringatan Hari Transportasi Nasional.

Selain LRT, peningkatan juga terjadi pada layanan Commuter Line Jabodetabek yang melayani 1.100.498 pengguna, naik 8,33% dari minggu sebelumnya sebesar 1.015.878 pengguna. Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta mencatat 7.445 pengguna, naik 17,11% dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 6.357 pengguna.

Layanan Kereta Lokal di Area I Jakarta juga meningkat 30,63%, dari 9.605 pengguna menjadi 12.547 pengguna dalam satu minggu.

Stasiun integrasi utama seperti Tanah Abang dan Manggarai mencatat lonjakan aktivitas. Di Stasiun Tanah Abang tercatat 49.720 pengguna melakukan gate in dan 47.811 pengguna gate out. Stasiun Manggarai mencatat 17.174 pengguna gate in, 16.642 pengguna gate out, dan 170.281 pengguna transit.

Stasiun Sudirman mencatat 39.928 pengguna gate in dan 41.680 pengguna gate out. Stasiun LRT Dukuh Atas BNI yang terhubung langsung ke Stasiun Sudirman mencatat 15.369 pengguna naik dan 12.694 pengguna turun. Stasiun Juanda juga mencatat volume tinggi, yaitu 29.237 pengguna gate in dan 29.454 pengguna gate out.

Instruksi Gubernur ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon di wilayah ibu kota. KAI mengklaim kesiapan untuk terus meningkatkan layanan, termasuk integrasi antarmoda dan perbaikan waktu tempuh, guna mendukung kebijakan tersebut.