Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu

ARTUGO meluncurkan Art-Stone Series, kompor tanam berbahan sintered stone pertama, menawarkan daya tahan tinggi dan desain elegan untuk dapur modern
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:52
Share
Robert Widjaja, CEO ARTUGO
Robert Widjaja, CEO ARTUGO
Ringkasan Berita
  • ARTUGO memperkenalkan inovasi kompor tanam berbahan sintered stone dalam lini ARTUGO Art-Stone Series, yang menawarkan ketahanan panas dan kekuatan layaknya batu alam.
  • Varian premium ARTUGO Art-Stone Vulcan dan Art-Stone Arctic memiliki fitur unggulan seperti ketahanan gores, fungsi talenan, dan sistem pengapian Smart Ignition yang memudahkan penggunaan.
  • ARTUGO juga mengedepankan layanan purnajual berbasis digital, memastikan konsumen tetap dapat menikmati garansi tanpa perlu kartu fisik, sebagai bagian dari komitmen inovasi dan pelayanan terbaik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - ARTUGO kian percaya diri mengembangkan inovasi ini ke dalam beberapa tipe baru, yang dijajarkan dalam lini ARTUGO Art-Stone Series.

Kompor tanam biasanya terbuat dari kaca. ARTUGO adalah merek yang pertama kali mengaplikasikan sintered stone ke dalam produk kompor tanam gas. Sampai saat ini belum ada merek lain melakukan inovasi ini.” ujar Robert Widjaja, CEO ARTUGO.

Sintered stone merupakan pilihan paling tepat untuk membawa kembali sensasi memasak di atas batu ke dalam dapur modern. Terbuat dari mineral-mineral alam yang diproses pada suhu tinggi hingga memiliki kekuatan layaknya batu alam, sintered stone memiliki ketahanan prima terhadap paparan panas.

Tak tanggung – tanggung dua varian baru langsung disandingkan untuk untuk menemani type ARTUGO Art-Stone Graphene, kompor tanam berbahan sintered stone berwarna dark grey, yang lebih dulu diluncurkan.

Varian pertama segaligus yang paling premium adalah ARTUGO AH 2735 FH atau ARTUGO Art-Stone Vulcan. Memiliki ketebalan 12 mm, lebih tebal dari body kompor pada umumnya, membuat kekokohan kompor dua tungku ini tak perlu diragukan lagi.

Material sintered stone yang digunakan memiliki tekstur laksana batu pegunungan yang guratannya dibentuk oleh alam. Uniknya, tiap kompor memiliki pola guratan yang berbeda, seperti halnya guratan pada batu alami yang tak akan sama antara satu dan yang lainnya. Tampilan warna hitam legam menghadirkan paduan kesan gagah, kuat, namun sekaligus elegan.

“Menariknya, dengan body ARTUGO Art-Stone yang begitu kuat dan anti gores, konsumen kerap memanfaatkannya sebagai talenan. Fungsi yang terlanjur menjadi ciri khas pada model terdahulu. Pertanyaannya, apakah ini bisa di terapkan pada permukaan ARTUGO Art-Stone Vulcan yang bertekstur? Tidak perlu khawatir, konsumen tetap bisa menggunakannya sebagai talenan, agar lebih memudahkan proses memasak. Kami justru senang, fungsi sebagai talenan menjadi begitu diperhatikan. Artinya konsumen mendapat nilai lebih dari ARTUGO Art-Stone.” imbuh Robert.

Body kompor yang sedemikian kuat, tak ayal membuat ARTUGO menginovasikan tungku yang tak kalah kuat juga. Full brass atau kuningan sebagai material terbaik untuk bahan tungku, setia digunakan ARTUGO. Namun untuk model yang satu ini, ARTUGO menambahkan logo di tengah tungku untuk menambah  kesan premium sekaligus sebagai penegasan identitas.

Heat protector menyatu dengan water tray dan pan support dengan tampilan black matt finishing. Paduan ini membuat ARTUGO Art-Stone Vulcan sanggup mengemban bobot hingga 10 kilogram untuk setiap tungkunya.

Performance kekuatan panas tak luput dari perhatian. Lotus Flame, nyala api biru sempurna berbentuk bunga teratai yang dihasilkan  ARTUGO Art-Stone Vulcan menjadi jaminannya. Dengan kekuatan panas hingga 5 KWH, Vulcan mumpuni untuk memasak berbagai menu khas Indonesia yang memerlukan proses yang lama dalam jumlah banyak sekalipun.

Kemudahan dan kenyamanan dalam menyalakan kompor, didukung dengan hadirnya Smart Ignition pada knob. Biasanya, pengguna perlu menekan knob beberapa detik sampai pematik menghasilkan api. Namun, dengan adanya fitur ini, api akan langsung menyala tanpa perlu menekan knop terlalu lama. Cukup sentuh sedikit dan langsung putar, api biru siap digunakan.

Varian kedua adalah Artugo Art-Stone Arctic. Berkelir putih teduh, ARTUGO AH 2735 FI dirancang untuk pengguna yang menggemari tampilan lembut. Sangat sesuai untuk berbagai tema dapur seperti Industrial, Minimalis, Modern, Rustic, Vintage, hingga Tropis.

Tak perlu takut warna putihnya akan ternoda oleh saus, bumbu, maupun kuah dari masakan. Sintered stone memiliki permukaan tak berpori. Noda tidak akan meresap ke badan kompor, sehingga dengan mudah dibersihkan. Bahkan, noda yang sudah berhari-hari menempel, cukup dibersihkan dengan kain lap dalam sekali usap.

“ARTUGO Art-Stone Series merupakan gerbang menuju era inovasi kompor tanam. Kehadirannya membuat kami meyakini bahwa pemanfaatan berbagai material untuk mendapatkan produk terbaik, sangat mungkin dilakukan. Kini masyarakat dapat merasakan pengalaman baru memasak di atas batu tanpa takut pecah atau kotor,” pungkas Robert.

Menulis Ulang Sejarah

Tepat di umurnya yang menginjak lima tahun, berbagai dobrakan telah dilakukan ARTUGO dalam menghadirkan produk terbaik bagi konsumen.

Aplikasi material sintered stone untuk produk kompor tanam hanyalah salah satu inovasi yang dilakukan setelah terlebih dahulu mencatatkan diri sebagai pionir dalam penggunaan material metal bagi ruang dalam chest freezer, teknologi no frost pada freezer, pengembangan Wide Range Voltage Compressor pada produk pendingin, penggunaan ice glass dan permukaan nano, dan banyak lagi.

Dari sisi service, saat ini ARTUGO masih menjadi satu – satunya brand home appliance yang memberikan layanan purnajual berbasis digital. Dengan adanya garansi berbasis digital, kartu garansi dan nota pembelian yang lazim digunakan untuk klaim pada saat terjadi kerusakan, sudah tidak diperlukan lagi. Pun, masa garansi produk akan tetap terpantau sehingga pemilik produk tidak akan kehilangan satu hari pun hak garansi.

Digitalisasi garansi adalah cara Artugo menjaga komitmen terhadap konsumen. Data yang sudah terdigitalisasi membuat konsumen tak perlu lagi berdebat ketika kartu garansi dan nota pembelian hilang. Konsumen tetap dapat menikmati garansi ARTUGO. Terlebih untuk produk dengan garansi yang berumur panjang, apalagi garansi body kompor yang seumur hidup.

“Menjadi trend maker adalah kunci kami bertahan dan bertumbuh dalam ketatnya persaingan dalam pasar home appliance. Di sisi lain , kebermanfaatan bagi konsumen merupakan motivasi kami dalam menciptakan inovasi baru. Kami berharap,akan terus menuliskan sejarah lahirnya inovasi-inovasi baru, baik dari sisi produk maupun layanan purnajual. “pungkas Robert.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
42 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
58 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perluas Segmen Pasar, Artugo Perkenalkan Produk Terbaru

Perluas Segmen Pasar, Artugo Perkenalkan Produk Terbaru

Perluas Segmen Pasar, Artugo Luncurkan 2 Kompor Tipe Premium

Perluas Segmen Pasar, Artugo Luncurkan 2 Kompor Tipe Premium

PERANGKAT MEMASAK : Kompor Tanam Bagi Kaum Urban

PERANGKAT MEMASAK : Kompor Tanam Bagi Kaum Urban

Dapur SPPG untuk Program MBG di Batam Bertambah Jadi 18

Dapur SPPG untuk Program MBG di Batam Bertambah Jadi 18

NTB Butuh 450 Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

NTB Butuh 450 Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

Yayasan MBN Bantah Lakukan Penyelewengan Pembayaran Mitra Dapur MBG Kalibata

Yayasan MBN Bantah Lakukan Penyelewengan Pembayaran Mitra Dapur MBG Kalibata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus
Metro
52 menit yang lalu

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu
Bisnis Jakarta
55 menit yang lalu

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar
Metro
1 jam yang lalu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya
Metro
1 jam yang lalu

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025
Metro
9 jam yang lalu

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

2

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

3

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

4

Dinkes Pemprov Jakarta Minta Tambahan Anggaran Ambulans Rp1,2 Miliar

5

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

2

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

3

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

4

Dinkes Pemprov Jakarta Minta Tambahan Anggaran Ambulans Rp1,2 Miliar

5

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya