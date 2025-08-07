Bisnis Indonesia Premium
Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

Pemerintah Jakarta tetap lanjutkan proyek Taman Bendera Pusaka meski ada penolakan, demi kepentingan publik. Proyek ini gabungkan tiga taman di Jakarta Selatan.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:55
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (20/6/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (20/6/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan pihaknya akan tetap menyatukan tiga taman menjadi Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan, meski ada penolakan.

Taman Bendera Pusaka sendiri merupakan taman yang mengintegrasikan tiga taman lain yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, Taman Leuser.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai bahwa proyek Taman Bendera Pusaka itu merupakan rencana yang sudah lama ingin diwujudkan Pemerintah Provinsi Jakarta, namun tidak kunjung terealisasi.

"Jadi kan Taman Langsat ini rencana sudah lama sekali," tutur Pramono di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Pramono juga menegaskan pembangunan Taman Bendera Pusaka itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu melainkan untuk kepentingan masyarakat di Kota Jakarta.

"Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan balai kota, ini untuk kepentingan publik," katanya.

Menurut Pramono pembangunan Taman Bendera Pusaka tetap akan dilanjutkan, meskipun masih ada sejumlah pedagang di Pasar Burung Barito yang menolak untuk direlokasi.

"Walaupun kemudian masih ada pedagang yang belum ingin untuk pindah. Tentunya hal ini tidak boleh menghambat rencana pembangunan yang ada," ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

