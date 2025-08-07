Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Pemprov Jakarta akan sediakan lapangan padel gratis di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, agar semua warga bisa berolahraga tanpa biaya sewa mahal.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:20
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta bakal menyediakan lapangan padel dan lapangan tenis gratis untuk warga di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku kaget dengan biaya sewa satu lapangan olahraga padel yang sangat mahal di wilayah Jakarta, sehingga tidak semua warga Jakarta bisa menikmati olahraga tersebut.

Maka dari itu, Pramono telah perintahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Pertamanan Provinsi Jakarta untuk siapkan lapangan padel gratis, agar semua warga bisa ikut olahraga padel.

"Saya sudah bilang ke Pak Wali dan Kadis Pertamanan untuk yang mau bermain padel gratis, tapi alatnya bawa sendiri, supaya semua orang berkesempatan berolahraga," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Untuk percontohan, lapangan padel gratis tersebut, menurut Pramono akan diawali dari lokasi Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Menurutnya, jika warga banyak yang berminat tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi lapangan padel itu.

Taman Bendera Pusaka sendiri merupakan taman yang mengintegrasikan tiga taman lain yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, Taman Leuser.

Baca Juga

"Jadi kita akan berikan kesempatan orang berolahraga, kita buatkan lapangan padel, yang sekarang ini dimana-mana mahal sekali," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
42 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
58 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tren Olahraga Padel Naik Daun, Pengembang Bangun 6 Lapangan di Jakarta Barat

Tren Olahraga Padel Naik Daun, Pengembang Bangun 6 Lapangan di Jakarta Barat

EKSPANSI EMITEN : MEJA Garap Bisnis Padel

EKSPANSI EMITEN : MEJA Garap Bisnis Padel

Kenapa Main Padel Kena Pajak Hiburan 10%? Ini Penjelasannya

Kenapa Main Padel Kena Pajak Hiburan 10%? Ini Penjelasannya

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Soal Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Pramono: Biarlah Pemerintah Pusat Saja

Soal Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Pramono: Biarlah Pemerintah Pusat Saja

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus
Metro
52 menit yang lalu

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu
Bisnis Jakarta
55 menit yang lalu

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar
Metro
1 jam yang lalu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya
Metro
1 jam yang lalu

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025
Metro
9 jam yang lalu

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

2

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

3

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

4

Dinkes Pemprov Jakarta Minta Tambahan Anggaran Ambulans Rp1,2 Miliar

5

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Optismistis IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya Diminati Para Investor

2

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

3

Salip Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18% pada Kuartal II/2025

4

Dinkes Pemprov Jakarta Minta Tambahan Anggaran Ambulans Rp1,2 Miliar

5

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya