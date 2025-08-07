Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Pemprov Jakarta akan sediakan lapangan padel gratis di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, agar semua warga bisa berolahraga tanpa biaya sewa mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta bakal menyediakan lapangan padel dan lapangan tenis gratis untuk warga di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku kaget dengan biaya sewa satu lapangan olahraga padel yang sangat mahal di wilayah Jakarta, sehingga tidak semua warga Jakarta bisa menikmati olahraga tersebut.

Maka dari itu, Pramono telah perintahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Pertamanan Provinsi Jakarta untuk siapkan lapangan padel gratis, agar semua warga bisa ikut olahraga padel.

"Saya sudah bilang ke Pak Wali dan Kadis Pertamanan untuk yang mau bermain padel gratis, tapi alatnya bawa sendiri, supaya semua orang berkesempatan berolahraga," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Untuk percontohan, lapangan padel gratis tersebut, menurut Pramono akan diawali dari lokasi Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Menurutnya, jika warga banyak yang berminat tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi lapangan padel itu.

Taman Bendera Pusaka sendiri merupakan taman yang mengintegrasikan tiga taman lain yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, Taman Leuser.

"Jadi kita akan berikan kesempatan orang berolahraga, kita buatkan lapangan padel, yang sekarang ini dimana-mana mahal sekali," katanya.