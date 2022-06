Begini Cara ke Monas Menggunakan Angkutan Umum

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) secara bertahap kembali dibuka untuk umum sejak Kamis (16/6/2022).

Setelah dua tahun tutup akibat pandemi Covid-19, salah satu destinasi wisata andalan DKI Jakarta itu kini dapat didatangi masyarakat dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB.

Untuk dapat menuju Monas, masyarakat dapat menggunakan beberapa moda transportasi umum yakni Transjakarta, MRT, bus wisata gratis, dan KRL.

Berikut rute angkutan umum menuju kawasan Monas:

1. Transjakarta

Untuk dapat tiba ke kawasan Monas, masyarakat dapat menggunakan moda transportasi Transjakarta dari berbagai halte keberangkatan dan melakukan pemberhentian di Halte Monas.

Sejumlah rute yang melayani perjalanan menuju Halte Monas antara lain adalah rute 1 (Kota-Blok M), rute 1A (Pantai Maju-Balai Kota), rute 6A (Ragunan - Monas via Kuningan), rute 6B ( Ragunan - Monas via Semanggi), dan rute 9B (Pinang Ranti-Kota).

Setelah turun di halte pemberhentian, kamu hanya tinggal berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 400 meter untuk akhirnya tiba di gerbang Monas.

2. MRT

MRT menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat Jakarta. Dengan harga jual sekitar Rp.4.000-Rp.11.000 rupiah serta dengan perjalanan yang bebas macet, masyarakat Jakarta dapat dengan mudah sampai ke tujuan yang diinginkan.

Untuk menuju kawasan Monas, kamu dapat berangkat dari seluruh stasiun pemberhentian MRT, yaitu dari Lebak Bulus dan turun di stasiun pemberhentian terakhir, Bundaran HI.

Setelah turun dari Stasiun MRT Bundaran HI, Anda dapat melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum lain yaitu Transjakarta dengan rute 1 (Kota-Blok M), rute 1A (Pantai Maju-Balai Kota), rute 6A (Ragunan - Monas via Kuningan), rute 6B ( Ragunan - Monas via Semanggi), dan rute 9B (Pinang Ranti-Kota).

Untuk pilihan kedua, menggunakan bus wisata tingkat rute BW2 (Juanda Istiqlal - PP) atau BW4 (IRTI Monas - PP) yang hanya beroperasi pada akhir pekan atau libur nasional, dengan jam operasional dari 10.00-18.00 WIB.

Adapun, masyarakat dapat menggunakan ojek online yang dibanderol dengan harga Rp.15.000, namun sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan waktu dan aplikasi pemesanan.

3. Bus Wisata Tingkat Gratis

Tersedia dua bus wisata tingkat gratis yang menyediakan perjalanan menuju kawasan Monas yaitu bus BW2 dan BW4.

Bus BW2 memiliki rute perjalanan yang dimulai dari Juanda Masjid Istiqlal - Monas 1 - Monas 2 - Monas 3 - IRRI Monas - Sarinah 1 - Wisma Nusantara - Plaza Indonesia (PI) - Sarinah 2 - Museum Nasional - Pecenongan - Juanda Masjid Istiqlal

Sedangkan, untuk Bus BW4, memiliki rute perjalanan yang berawal dari IRTI Monas - Sarinah 1 - Wisma Nusantara - Bumi Putera - Karet 1 - Bendungan Hilir 1 - GBK - Bendungan Hilir 2 - Karet 2 - Menara Astra - Dukuh Atas 2 - Tosari - Plaza Indonesia (PI) - Sarinah 2 - Museum Nasional - Monas 2 - Monas 3 - IRTI Monas

4. KRL

Untuk transportasi umum berikutnya, masyarakat dapat menggunakan moda transportasi KRL dari berbagai stasiun keberangkatan dan melakukan pemberhentian akhir di Stasiun Juanda ataupun Stasiun Gondangdia.

