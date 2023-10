Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini, Rabu 11 Oktober, Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kualitas udara di wilayah Jakarta pada Rabu (11/10/2023) pukul 07.00 WIB tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Melansir laman iqair, pada pagi ini kadar polutan PM 2.5 berada pada 51µg/m³, sementara indeks US AQI 139.

Ini berarti konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 10,2 kali lipat dari nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO.

Adapun, polusi udara di Jakarta pada pagi ini berada di peringkat sembilan. Sementara, Kota Dhaka di Bangladesh menjadi kota terpolusi di dunia pagi ini dengan indeks US AQI 189, kemudian Kota Delhi di India dengan indeks US AQI 184, Kota Baghdad di Irak dengan indeks US AQI 172.

Selanjutnya, Kota Lahore di Pakistan dengan indeks US AQI 166, Ho Chi Minh City di Vietnam dengan indeks US AQI 161, dan Kolkata di India dengan indeks US AQI 159.

Oleh karena udara di Jakarta tidak sehat untuk kelompok sensitif, maka disarankan warga Jakarta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker di luar ruangan, menggunakan mesin purifikasi udara, dan menutup jendela untuk mengurangi udara terpolusi masuk ke ruangan.

