Pemprov DKI Benahi Jalan Protokol Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan jajarannya sudah merapikan jalan-jalan protokol jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya pembenahan tersebut agar nantinya jalan protokol nyaman dipergunakan tamu negara yang ingin menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih.

“Baru saja saya selesai rapat kesiapan wilayah DKI Jakarta. Ya tentunya memperindah, memperbaiki jalan karena ada tamu negara, ada yang di (bandara) Halim dan Soekarno Hatta. Termasuk juga jalan-jalan protokol yang akan dilewati Kepala Negara yang akan hadir pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober,” kata Heru saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Di sisi lain, Markas Besar (Mabes) TNI menggelar operasi pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 pada 16–23 Oktober 2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan beberapa hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024, pasukan mengikuti rangkaian persiapan yang mencakup apel gelar personel dan material di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, kemudian simulasi taktik (TFG), dan geladi rangkaian baik untuk pejabat dan tamu negara.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Acara pelantikan itu bakal dihadiri oleh sejumlah pejabat lembaga tinggi negara, pemimpin negara-negara sahabat, dan kandidat-kandidat Pilpres 2024. Sejauh ini, beberapa negara telah mengonfirmasi perwakilannya bakal menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta, termasuk Amerika Serikat.

Istana Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih minggu lalu mengumumkan Presiden Joe Biden mengutus delegasi yang dipimpin oleh Perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas Greenfield untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta.

Delegasi itu beranggotakan lima pejabat tinggi AS, yaitu Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan AS Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS Daniel J. Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden/Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Mira Rapp-Hooper.