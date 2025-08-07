Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memperkuat kerja sama budaya Indonesia-Jepang melalui Connext Japan Djakarta Ennichi, festival budaya di Kota Tua, 6-7 September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bakal memperkuat kerja sama budaya Internasional di Jakarta.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai bahwa Jakarta merupakan kota global yang terbuka dan dinamis. Maka dari itu, sebagai anggota World Cities Culture Forum, kata Pramono, pihaknya akan menghadirkan lagi budaya Jepang dalam event Connext Japan Djakarta Ennichi.

"Kami mendorong penguatan kerja sama budaya internasional di Jakarta. Apalagi, Jakarta adalah kota global dan budaya," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sementara, Ketua Umum Djakarta Ennichi, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi upaya Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk terus memperkuat kerja sama budaya Internasional di Jakarta.

Kenneth menjelaskan bahwa festival itu tidak akan terselenggara dengan baik tanpa dukungan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Pria yang dikenal sebagai penggemar budaya pop Jepang ini berharap festival Jepang ini dapat terselenggara dengan baik.

"Saya mendorong terciptanya ruang kreatif bagi komunitas, seniman, dan generasi muda pecinta budaya Jepang," kata Kenneth.

Anggota DPRD Jakarta itu juga mengatakan bahwa Connext Japan Djakarta Ennichi bukan sekadar festival budaya, melainkan bentuk kerja sama antara Indonesia dam Jepang.

"Jadi ini kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang yang melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat luas," ujarnya.

Connext Japan Djakarta Ennichi rencananya akan digelar pada 6–7 September 2025 di kawasan bersejarah, yakni Batavia, Kota Tua, Jakarta Barat. Lokasi itu dipilih sebagai simbol pertemuan antara sejarah Jakarta dan jejak budaya Jepang di Tanah Air.

Selain itu, Festival tersebut juga menjadi kelanjutan semangat dari Ennichisai, festival budaya Jepang yang pernah menjadi ikon kawasan Blok M dari tahun 2010 hingga 2019.

Festival Budaya Jepang yang bangkit kembali ini diprakarsai oleh Asosiasi Budaya Jepang Indonesia (ABJI), komunitas praktisi budaya Jepang yang diwakili oleh Edo selaku Duta Yosakoi Kochi, Pepen selaku duta Taiko Okinawa, dan Zhuge selaku praktisi cosplay Indonesia.

Mereka berkolaborasi di bawah bimbingan Bang Kenneth, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth dan menyelenggarakan festival ini bersama Connext Japan, intellectual property milik perusahaan Jepang Wownas Co., LTD., yang selama ini fokus membangun jembatan antara Jepang dan dunia internasional.

Festival ini juga mendapat dukungan dari Ketua Komite Ennichisai, Daisei Takeya, sebagai bentuk baru dari semangat kebersamaan antara dua budaya, Jepang dan Indonesia, yang menjadi ciri khas Ennichisai.

Dengan mengusung tema Shinshō Babak Baru, Djakarta Ennichi hadir untuk membangkitkan kembali kenangan manis festival budaya Jepang yang sempat menjadi favorit masyarakat Jakarta. Sekaligus menghadirkan wajah baru yang lebih inklusif, segar, dan terbuka untuk semua kalangan.

Festival ini terbuka untuk umum dan dapat dihadiri masyarakat Jakarta dan sekitarnya secara gratis. Nantinya, konsep utama festival yakni akan menghadirkan booth budaya dari berbagai prefektur Jepang dan institusi resmi, Bazaar kuliner Jepang-Indonesia serta pameran produk kreatif komunitas, pertunjukan seni tradisional dan modern dari kedua negara, dan parade budaya kolaboratif yakni Mikoshi Jepang bersama Ondel-Ondel Jakarta.