Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memperkuat kerja sama budaya Indonesia-Jepang melalui Connext Japan Djakarta Ennichi, festival budaya di Kota Tua, 6-7 September 2025.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:44
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum Djakarta Ennichi sekaligus Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth resmi bekerja sama untuk perkuat budaya Jepang dalam event Connext Japan Djakarta Ennichi di Jakarta, Kamis (7/8)/Pemprov Jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum Djakarta Ennichi sekaligus Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth resmi bekerja sama untuk perkuat budaya Jepang dalam event Connext Japan Djakarta Ennichi di Jakarta, Kamis (7/8)/Pemprov Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bakal memperkuat kerja sama budaya Internasional di Jakarta.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai bahwa Jakarta merupakan kota global yang terbuka dan dinamis. Maka dari itu, sebagai anggota World Cities Culture Forum, kata Pramono, pihaknya akan menghadirkan lagi budaya Jepang dalam event Connext Japan Djakarta Ennichi.

"Kami mendorong penguatan kerja sama budaya internasional di Jakarta. Apalagi, Jakarta adalah kota global dan budaya," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sementara, Ketua Umum Djakarta Ennichi, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi upaya Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk terus memperkuat kerja sama budaya Internasional di Jakarta.

Kenneth menjelaskan bahwa festival itu tidak akan terselenggara dengan baik tanpa dukungan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Pria yang dikenal sebagai penggemar budaya pop Jepang ini berharap festival Jepang ini dapat terselenggara dengan baik.  

Baca Juga

"Saya mendorong terciptanya ruang kreatif bagi komunitas, seniman, dan generasi muda pecinta budaya Jepang," kata Kenneth.

Anggota DPRD Jakarta itu juga mengatakan bahwa Connext Japan Djakarta Ennichi bukan sekadar festival budaya, melainkan bentuk kerja sama antara Indonesia dam Jepang.

"Jadi ini kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang yang melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat luas," ujarnya.

Connext Japan Djakarta Ennichi rencananya akan digelar pada 6–7 September 2025 di kawasan bersejarah, yakni Batavia, Kota Tua, Jakarta Barat. Lokasi itu dipilih sebagai simbol pertemuan antara sejarah Jakarta dan jejak budaya Jepang di Tanah Air.

Selain itu, Festival tersebut juga menjadi kelanjutan semangat dari Ennichisai, festival budaya Jepang yang pernah menjadi ikon kawasan Blok M dari tahun 2010 hingga 2019. 

Festival Budaya Jepang yang bangkit kembali ini diprakarsai oleh Asosiasi Budaya Jepang Indonesia (ABJI), komunitas praktisi budaya Jepang yang diwakili oleh Edo selaku Duta Yosakoi Kochi, Pepen selaku duta Taiko Okinawa, dan Zhuge selaku praktisi cosplay Indonesia.

Mereka berkolaborasi di bawah bimbingan Bang Kenneth, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth dan menyelenggarakan festival ini bersama Connext Japan, intellectual property milik perusahaan Jepang Wownas Co., LTD., yang selama ini fokus membangun jembatan antara Jepang dan dunia internasional.

Festival ini juga mendapat dukungan dari Ketua Komite Ennichisai, Daisei Takeya, sebagai bentuk baru dari semangat kebersamaan antara dua budaya, Jepang dan Indonesia, yang menjadi ciri khas Ennichisai.

Dengan mengusung tema Shinshō Babak Baru, Djakarta Ennichi hadir untuk membangkitkan kembali kenangan manis festival budaya Jepang yang sempat menjadi favorit masyarakat Jakarta. Sekaligus menghadirkan wajah baru yang lebih inklusif, segar, dan terbuka untuk semua kalangan. 

Festival ini terbuka untuk umum dan dapat dihadiri masyarakat Jakarta dan sekitarnya secara gratis. Nantinya, konsep utama festival yakni akan menghadirkan booth budaya dari berbagai prefektur Jepang dan institusi resmi, Bazaar kuliner Jepang-Indonesia serta pameran produk kreatif komunitas, pertunjukan seni tradisional dan modern dari kedua negara, dan parade budaya kolaboratif yakni Mikoshi Jepang bersama Ondel-Ondel Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

Soal Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Pramono: Biarlah Pemerintah Pusat Saja

Soal Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Pramono: Biarlah Pemerintah Pusat Saja

Pramono Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta Tahun Ini

Pramono Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta Tahun Ini

Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.
Metro
45 menit yang lalu

Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng
Metro
4 jam yang lalu

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus
Metro
5 jam yang lalu

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu
Bisnis Jakarta
5 jam yang lalu

ARTUGO Art-Stone Series Memasak di Atas Batu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar
Metro
5 jam yang lalu

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

2

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

3

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

4

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

5

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

2

Siap-siap! Pemprov Jakarta Bakal Sediakan Lapangan Padel Gratis, Ini Lokasinya

3

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

4

Dapat Penolakan Pedagang, Pramono Pastikan Proyek Taman Bendera Pusaka Jalan Terus

5

Pramono Kasih Kesempatan Warga Luar Jakarta Daftar Lowongan 1.000 Damkar