Pramono Ingin Jakarta jadi Role Model Pengupahan Nasional

Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin Jakarta jadi role model pengupahan nasional dengan melantik 31 Dewan Pengupahan.

Bisnis.com, Jakarta — Gubernur Jakarta Pramono Anung menginginkan agar Jakarta menjadi role model daerah lain dalam sistem pengupahan kepada pekerja.

Dia berharap Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam sistem pengupahan agar pekerja mendapat kehidupan yang lebih layak, terutama di Jakarta.

"Saya berharap Jakarta bisa menjadi role model atau contoh bagi daerah lain dalam sistem pengupahan yang berlaku, yang bisa diterima baik oleh pengusaha maupun buruh,” tuturnya di Jakarta, Rabu (27/8).

Maka dari itu, Pramono melantik 31 Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2028 pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Pramono juga menekankan anggota Dewan Pengupahan dapat merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi, demi terwujudnya kesejahteraan pekerja di Jakarta.

“Selamat bekerja, selamat berusaha, dan selamat duduk bersama mencari solusi terkait pengupahan di Jakarta," katanya.

Pramono membeberkan dari 31 anggota yang dilantik, 14 orang berasal dari unsur pemerintah, tujuh orang dari pengusaha, tujuh orang dari unsur pekerja/buruh, dua orang pakar, dan satu orang ahli.

Dia berharap kebijakan pengupahan di Jakarta dapat dijadikan barometer upah nasional.

"Saya yakin jika Jakarta saat ini dapat menyelesaikannya dengan baik, daerah lain pasti akan menirunya,” ujarnya.