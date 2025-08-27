Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Belanja APBD Jakarta Capai Rp30,95 Triliun per Juli 2025

Realisasi belanja APBD Jakarta per Juli 2025 mencapai Rp30,95 triliun, dengan belanja operasi terbesar Rp29,24 triliun. Fokus pada 4 program prioritas kota.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 23:38
Share
POLUSI JAKARTA HARI INI. Suasana Monumen Nasional (Monas) dan gedung bertingkat dengan diselimuti polusi udara di Jakarta, Minggu (27/8/2023). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
POLUSI JAKARTA HARI INI. Suasana Monumen Nasional (Monas) dan gedung bertingkat dengan diselimuti polusi udara di Jakarta, Minggu (27/8/2023). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan realisasi belanja APBD per Juli 2025 tembus Rp30,95 triliun dari total anggaran Rp82,67 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengemukakan bahwa belanja yang paling besar adalah belanja operasi yang mencapai Rp29,24 triliun dari total anggaran Rp65,78 triliun.

"Belanja operasi ini untuk pembayaran gaji ASN yang terdiri dari CPNS, PNS, P3K dan sebagainya," tuturnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8).

Kemudian, menurut Michael, belanja APBD terbesar kedua pemerintah provinsi Jakarta adalah belanja barang dan jasa dengan realisasi mencapai Rp13,29 triliun dari total anggaran Rp29,87 triliun.

"Belanja barang dan jasa ini terbesar juga porsinya untuk penyediaan jasa layanan perorangan atau PJLp. Kita punya pasukan pelangi yang biasanya membantu kinerja Pemprov Jakarta," katanya.

Michael juga mengatakan dalam rangka mewujudkan APBD 2025 yang mengusung tema Mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Jakarta menetapkan 4 program prioritas yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Baca Juga

Michael mengungkapkan untuk program prioritas peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota belanja realisasinya adalah Rp3,17 triliun dari total anggaran Rp19,23 triliun. 

"Program peningkatan kesejahteraan masyarakat realisasinya Rp7,43 triliun dari total anggaran Rp16,43 triliun," ujarnya.

Kemudian, program tata kelola pemerintah yang adaptif realisasinya adalah Rp1,41 triliun dari total anggaran Rp2,98 triliun.

"Terakhir untuk program akselerasi pertumbuhan ekonomi realisasinya adalah Rp0,24 triliun dari total anggaran Rp1,01 triliun," tuturnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
5 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
6 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

Gubernur Jakarta Pramono Pakai APBD Jakarta Rp3,17 Triliun, Untuk TransJakarta dan Penanganan Banjir

Gubernur Jakarta Pramono Pakai APBD Jakarta Rp3,17 Triliun, Untuk TransJakarta dan Penanganan Banjir

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

Kampar Sahkan APBD Perubahan 2025, Nilainya Mencapai Rp3,09 Triliun

Kampar Sahkan APBD Perubahan 2025, Nilainya Mencapai Rp3,09 Triliun

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah
Metro
1 jam yang lalu

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

Gubernur Jakarta Pramono Pakai APBD Jakarta Rp3,17 Triliun, Untuk TransJakarta dan Penanganan Banjir
Metro
2 jam yang lalu

Gubernur Jakarta Pramono Pakai APBD Jakarta Rp3,17 Triliun, Untuk TransJakarta dan Penanganan Banjir

Realisasi Belanja APBD Jakarta Capai Rp30,95 Triliun per Juli 2025
Metro
4 jam yang lalu

Realisasi Belanja APBD Jakarta Capai Rp30,95 Triliun per Juli 2025

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025
Metro
4 jam yang lalu

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

Imbas Pengeroyokan, Lurah se-Pemprov Jakarta Bakal Dapat Perlindungan
Metro
6 jam yang lalu

Imbas Pengeroyokan, Lurah se-Pemprov Jakarta Bakal Dapat Perlindungan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

2

Imbas Pengeroyokan, Lurah se-Pemprov Jakarta Bakal Dapat Perlindungan

3

Cek Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Rabu (27/8)

4

Pramono Ingin Jakarta jadi Role Model Pengupahan Nasional

5

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

2

Imbas Pengeroyokan, Lurah se-Pemprov Jakarta Bakal Dapat Perlindungan

3

Cek Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Rabu (27/8)

4

Pramono Ingin Jakarta jadi Role Model Pengupahan Nasional

5

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025