Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

Pemprov Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai fasilitas umum dan proyek strategis, memanfaatkan aset Rp168 triliun sebagai modal awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) untuk menambah pendapatan Jakarta dalam waktu dekat.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai bahwa risiko yang akan diterima pemerintah provinsi Jakarta sangat kecil jika diterbitkan municipal bond tersebut, jika dibandingkan skema lain untuk menambah pendapatan Jakarta.

Dia membeberkan tujuan municipal bond itu adalah untuk membiayai pengembangan fasilitas umum dan proyek strategis lainnya di Jakarta.

"Ketika saya bertemu dengan beberapa pemain di pasar, mereka lebih menyarankan municipal band ini karena risikonya kecil banget dan saya akan melakukan itu," tutur Pramono di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta memiliki aset sebesar Rp168 triliun. Menurutnya, angka tersebut sangat besar dan bisa dijadikan modal awal municipal bond.

"Jakarta ini kan punya aset Rp168 triliun ya. Jadi asetnya saja bisa dijadikan modal awal municipal bond tadi," katanya.

Menurut Pramono, pihaknya telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai ahli, pakar dan ekonom serta Kemenkeu untuk mendapatkan tambahan pendapatan di Jakarta.

"Maka yang paling mudah dan strategis untuk Jakarta itu adalah municipal bond dan saya akan melakukan itu," ujarnya.