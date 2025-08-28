Gubernur Jakarta Pramono Pakai APBD Jakarta Rp3,17 Triliun, Untuk TransJakarta dan Penanganan Banjir

Gubernur Jakarta alokasikan Rp3,17 triliun dari APBD untuk penanganan banjir dan peningkatan layanan TransJakarta, termasuk rute baru dan layanan gratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta gunakan anggaran APBD sebesar Rp3,17 triliun untuk penanganan banjir dan layanan transportasi publik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengemukakan bahwa total jumlah anggaran yang ada untuk peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota itu adalah Rp19,23 triliun.

Dari total anggaran itu, menurut Michael, sekitar 16,50% di antaranya sudah terealisasi yaitu sebesar Rp3,17 triliun.

"Untuk program peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota itu saat ini sudah terealisasi 16,50% dari anggaran Rp19,23 triliun," tuturnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8).

Michael menyebut untuk penanggulangan banjir, beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jakarta antara lain melakukan pengerukan lumpur di 5 wilayah Jakarta untuk meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko luapan.

"Lalu kami juga melakukan penetapan lokasi pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung dan membangun infrastruktur pengendali banjir dan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A," katanya

Sementara itu untuk layanan transportasi publik, kata Michael, pemerintah provinsi Jakarta bakal meluncurkan 6 rute baru di Transjabodetabek dan meresmikan layanan kapal wisata ke Kepulauan Seribu.

"Lalu ada juga perluasan layanan gratis transportasi umum untuk 15 golongan masyarakat di MRT, LRT dan TransJakarta," ujarnya