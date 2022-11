Heboh Jalur Sepeda Dihapus, Ini Hasil Pertemuan Heru Budi dengan Komunitas Pesepeda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA—Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan jalur sepeda di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan olehnya setelah bertemu dengan komunitas sepeda Bike to Work (B2W) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) di Balai Kota, DKI Jakarta, Jumat (18/11/2022).

"Tadi saya terima teman-teman Bike to Work. Saya minta dikaji, dan saya juga minta mereka memikirkan [mengusulkan] jalur sepeda yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD [Forum Group Discussion] dan mereka sudah oke," kata Heru di Balai Kota, Jumat (18/11/2022).

Heru menambahkan jajarannya di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pembangunan jalur sepeda di Jakarta.

Selain itu, Dishub DKI akan melakukan modifikasi jalur sepeda. Hal tersebut diharapkan jalur sepeda di Jakarta menjadi lebih efektif.

“Evaluasinya berupa jalur sepeda yang seperti apa, tempatnya di mana saja, dan tentunya yang efisien," terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah sepeda dan terus melanjutkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta.



Dia menegaskan, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda sebesar Rp 7,5 miliar untuk 2023.

"Tahun ini ada tambahan sebanyak 196 km jalur sepeda dibangun. Sebelumnya sudah ada 103 km, artinya ada sekitar 301 km jalur sepeda yang akan terbangun sampai dengan akhir tahun 2022,” katanya.

Syafrin menambahkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas jalur yang terproteksi itu bisa optimal pemanfaatannya.



Dia menambahkan bahwa salah satu aspek evaluasi terhadap jalur sepeda di Jakarta adalah aspek atau prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Syafrin juga berharap dengan optimalisasi jalur sepeda pelanggaran lalu lintas di jalur sepeda dapat diminimalisir.

“Itu yang penting dan utama bagi seluruh pengguna jalan,"katanya.

