Profil M Kuncoro Wibowo Dirut Baru Transjakarta

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi memiliki Direktur Utama (Dirut) baru yakni M Kuncoro Wibowo. Pergantian direksi ini merupakan langkah Transjakarta dalam melakukan penyegaran organisasi.

Melalui keputusan para pemegang saham Transjakarta di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani Rabu (11/1/2023), M Kuncoro Wibowo resmi menjabat sebagai Direktur Utama baru untuk Transjakarta.

Keputusan tersebut juga atas dasar pertimbangan dalam memperhatikan bahwa Transjakarta menjadi salah satu sarana transportasi utama di Jakarta. Selain itu, sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan transportasi umum yang baik dengan cakupan layanan cukup luas.

Berdasarkan laman LinkedIn milikinya, M Kuncoro Wibowo pernah menjabat sebagai Manager VAS and Switching Design Engineering di PT Excelcomindo Pratama, GM Network Planning and Engineering di PT Natrindo Telepon Selular (Axis), Group Head NOC and Field Operations di PT Mobile-8 Telecom, dan EVP Information System di Indonesian Railways (PT Kereta Api Indonesia).

Kemudian, di PT Kereta Api Indonesia (KAI) beliau juga pernah menjabat sebagai Managing Director of Human Capital, General Affair and Information Technology dan Managing Director of Commerce and Information Technology. Setelah dari KAI, beliau menjabat sebagai Expert Staff IT to the Ministry of Energy & Mineral Resources di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Lebih lanjut, beliau juga pernah menjabat sebagai CEO PT BGR Logistics, dan Chief Technology Officer di PT ACE Hardware Indonesia Tbk. (ACES).

“Dengan dilakukannya pergantian Dirut ini diharapkan Transjakarta mampu memaksimalkan pelayanan transportasi umum kepada warga Jakarta,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani yang dikutip Bisnis, Kamis (12/1/2023).

Fitria menambahkan, M Kuncoro Wibowo layak diberikan kesempatan dalam membawa pembaruan terhadap internal maupun eksternal organisasi Transjakarta ini. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya dalam mengurus transportasi massal, seperti di PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero).

Melalui pengalamanan yang dimilikinya tersebut, M Kuncoro Wibowo diharapkan mampu mewujudkan Transjakarta menjadi katalis integrasi, dan menguatkan sistem internal, untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

Sebagai informasi, pemegang saham juga telah menyetujui pengunduran diri Komisaris Utama (Komut) sebelumnya, Sudirman Said, dan mengangkat Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama.

Selain itu, pengangkatan Bambang Eko Martono sebagai Komisaris diharapkan juga dapat meningkatkan pengawasan atas kinerja perseroan.

