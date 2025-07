Lokasi Ganjil Genap Jakarta, Waktu Pemberlakuan dan Sanksi bagi Pelanggar

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan ganjil-genap di Jakarta adalah kebijakan pembatasan kendaraan bernomor plat ganjil atau genap di daerah atau ruas jalan tertentu berdasarkan tanggal.

Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta sudah mulai dijalankan sejak tahun 2016.

Peraturan ganjil-genap di Jakarta diberlakukan setiap Senin hingga Jumat pada jam sibuk, yakni pukul 06.00–10.00 WIB di pagi hari dan pukul 16.00–21.00 WIB di sore hari.

Peraturan ini tidak berlaku saat akhir pekan (Sabtu-Minggu) dan hari libur nasional berdasarkan Pergub Nomor 88 Tahun 2019. Saat ini, ganjil-genap diterapkan di 26 titik di Jakarta, termasuk Jalan Sudirman, MH Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, hingga Stasiun Senen.

Bagi pelanggar, akan dikenakan denda tilang seperti yang tertuang dalam peraturan Gubernur Jakarta dan UU RI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan tersebut jelas tertulis bahwa setiap pelanggar peraturan ganjil-genap akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp500.000. Jadi apabila Anda tidak ingin dikenakan denda maka jangan mencoba-coba melanggar aturan tersebut.

Jadwal dan Jam Ganjil Genap Jakarta Terbaru

Berlaku Senin – Jumat, kecuali hari libur nasional.

Pagi hari: pukul 06.00 – 10.00 WIB

Sore hari: pukul 16.00 – 21.00 WIB

Berikut wilayah-wilayah ganjil genap yang ada di Jakarta:

Jalan Jenderal Sudirman

Jalan Panglima Polim

Jalan Sisingamaraja

Jalan Kyai Caringin

Jalan Pramuka

Jalan Salemba Raya sisi Barat

Jalan Salemba Raya sisi Timur-Simpang Jalan Paseban Raya-Simpang Diponegoro

Jalan MT Haryono

Jalan Gatot Subroto

Jalan Jenderal S. Parman

Jalan Tomang Raya

Jalan Gunung Sahari

Jalan D.I Pandjaitan

Jalan MH Thamrin

Jalan Hr Rasuna Said

Jalan Fatmawati

Jalan Ahmad Yani

Jalan Pintu Besar Selatan

Jalan Gajah Mada

Jalan Hayam Wuruk

Jalan Majapahit

Jalan Medan merdeka Barat

Jalan Suryopranoto

Jalan Balikpapan

Jalan Kramat Raya

Jalan Stasiun Senen

Daftar Rute Jalan Ganjil Genap di Jakarta Terhubung dengan Gerbang Tol

Rute dari Jalan Anggrek Neli Murni hingga akses masuk Tol Jakarta-Tangerang.

Rute dari off ramp Tol Slipi/Palmerah/Tanah Abang hingga Jalan Brigjen Katamso.

Rute dari Jalan Brigjen Katamso hingga Gerbang Tol Slipi 2.

Rute dari off ramp Tol Tomang/Grogol hingga Jalan Kemanggisan Utama.

Rute dari simpang Jalan Palmerah Utara-Jalan KS Tubun hingga Gerbang Tol Slipi 1.

Rute dari Jalan Pejompongan Raya hingga Gerbang Tol Pejompongan.

Rute dari off ramp Tol Slipi/Palmerah/Tanah Abang hingga akses masuk Jalan Tentara Pelajar.

Rute dari off ramp Tol Benhil/Senayan/Kebayoran hingga akses masuk Jalan Gerbang Pemuda.

Rute dari off ramp Tol Kuningan/Mampang/Menteng hingga simpang Kuningan.

Rute dari Jalan Taman Patra hingga Gerbang Tol Kuningan 2.

Rute dari off ramp Tol Tebet/Manggarai/Pasar Minggu hingga simpang Pancoran.

Rute dari simpang Pancoran hingga Gerbang Tol Tebet 1.

Rute dari Jalan Tebet Barat Dalam Raya hingga Gerbang Tol Tebet 2.

Rute dari off ramp Tol Tebet/Manggarai/Pasar Minggu hingga Jalan Pancoran Timur II.

Rute dari off ramp Tol Cawang/Halim/Kampung Melayu hingga simpang Jalan Otto Iskandardinata - Jalan Dewi Sartika.

Rute dari simpang Jalan Dewi Sartika - Jalan Otto Iskandardinata hingga Gerbang Tol Cawang.

Rute dari off ramp Tol Halim/Kalimalang hingga Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang.

Rute dari Jalan Cipinang Cempedak IV hingga Gerbang Tol Kebon Nanas.

Rute dari Jalan Bekasi Timur Raya hingga Gerbang Tol Pedati.

Rute dari off ramp Tol Pisangan/Jatinegara hingga Jalan Bekasi Barat.

Rute dari off ramp Tol Jatinegara/Klender/Buaran hingga Jalan Bekasi Timur Raya.

Rute dari Jalan Bekasi Barat hingga Gerbang Tol Jatinegara.

Rute dari simpang Jalan Rawamangun Muka Raya - Jalan Utan Kayu Raya hingga Gerbang Tol Rawamangun.

Rute dari off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung hingga simpang Jalan Utan Kayu Raya-Jalan Rawamangun Muka Raya.

Rute dari off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung hingga simpang Jalan H Ten Raya-Jalan Rawasari Selatan.

Rute dari simpang Jalan Rawasari Selatan-Jalan H Ten Raya hingga Gerbang Tol Pulomas.

Rute dari off ramp Tol Cempaka Putih/Senen/Pulogadung hingga simpang Jalan Letjend Suprapto - Jalan Perintis Kemerdekaan.

Rute dari simpang Jalan Pulomas hingga Gerbang Tol Cempaka Putih.

Berikut ini adalah daftar kendaraan yang tidak terkena kebijakan ganjil genap:

Sepeda motor

Kendaraan berstiker disabilitas

Ambulans

Mobil pemadam kebakaran

Angkutan umum berplat kuning

Kendaraan berbahan bakar listrik (bukan hybrid)

Truk tangki bahan bakar

Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara

Kendaraan dinas operasional dengan TNKB berwarna dasar merah, TNI, dan Polri

Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional

Kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas

Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas Polri

Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri

Kendaraan yang mengangkut barang dan logistik.