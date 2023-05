Sejumlah Unicorn Sponsori Formula E Jakarta 2023, BUMN Bakal Menyusul?

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan telah mengantongi sejumlah perusahaan yang berminat menjadi sponsor Formula E Jakarta 2023.

Sekadar informasi dari sejumlah perusahaan yang didekati Jakpro, nama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dikabarkan akan menjadi sponsor utama pre-event Formula E Jakarta 2023.

Project Director Jakarta E-Prix Ivan Permana mengatakan, dalam penyelenggaraan Formula E 2023, sponsor dibagi menjadi 2 kategori, yakni sponsor global dan sponsor lokal. Untuk sponsor global terdiri dari Allianz, Hankook, Bosch, Sabic, DHL, Saudia, dan lainnya.

“Untuk sponsor global, mereka itu memberikan sponsornya selama 1 tahun, di mana pertandingan Formula E 2023 ini ada sekitar 16 ronde,” ujar Ivan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/5/2023).

Sementara untuk sponsor lokal, Ivan menyampaikan, Jakpro sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. Dari progres pendekatan ini sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan minat.

“Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan, dan tentu sudah ada yang menyatakan minat. Kami belum bisa disclose karena ini masih dalam proses negosiasi,” jelasnya.

Meskipun masih dalam proses negosiasi, Ivan menyatakan, sudah ada sejumlah perusahaan yang mengambil bagian untuk menjadi sponsor Formula E 2023. Namun demikian Ivan belum bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut.

“Ada beberapa perusahaan yang sudah di taken, mereka juga sudah menyatakan kesediaan sponsorship. Kita belum bisa disclose,” jelasnya.

Ivan menyampaikan, dalam proses pendekatan sponsor lokal, Jakpro sudah melakukan roadshow ke sejumlah pihak, antara lain Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun ke depan, Jakpro akan melakukan roadshow ke Kementerian Pertahanan, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan Kementerian BUMN.

“Kami ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan gelaran Formula E 2023 ini. Jadi kita saling mendukung baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta. Sebab gelaran ini minatnya sangat tinggi,” jelasnya.

Adapun terkait rangkaian acara pra-acara (pre-event) Lets Go To Jakarta E Prix 2023, yakni panitia ataupun penyelenggara mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan berbagai kegiatan aktivasi pra-acara yang diselenggarakan panitia menjelang road to main event di tanggal 3-4 Juni mendatang.

